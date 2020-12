Gut am Hustlen. Foto: AFP

San Antonio – Jakob Pöltl hat am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit den San Antonio Spurs ein 119:114 gegen seinen Ex-Club Toronto Raptors gefeiert. Der 25-jährige Center aus Wien steuerte vier Punkte, sieben Rebounds und fünf Assists in 18:47 Minuten auf dem Parkett bei. Die Texaner fixierten den zweiten Saisonsieg mit einem 9:0-Run in den letzten 67 Sekunden der Partie.

Pöltl sprach nach dem Duell mit den Kanadiern, deren Dress er von 2016 bis 2018 getragen hatte, von einem "echten Krimi". Am Ende hätten die Spurs die "Big Plays" gemacht. Angeführt wurde San Antonio einmal mehr von DeMar DeRozan, der 27 Punkte erzielte. Dejounte Murray markierte mit elf Punkten und je zehn Rebounds sowie Assists ein Triple-Double, dem ersten in seiner Karriere.

Die Texaner sind bereits am Sonntag wieder im Einsatz. Sie gastieren bei den New Orleans Pelicans.

Blitzstart von Westbrook

Russell Westbrook schrieb als erster Spieler seit Magic Johnson 1982/83 in den ersten zwei Saisonspielen dreifach zweistellig an. Trotz je 15 Punkten und Rebounds sowie zwölf Assists des Star-Guards verloren die Washington Wizards gegen Orlando Magic mit 120:130. Erfolgreicher war Domantas Sabonis. Der Sohn von Basketball-Legende Arvydas Sabonis führte die Indiana Pacers mit 22 Zählern, zehn Rebounds und elf Assists zu einem 125:106 bei den Chicago Bulls.

Die Houston Rockets unterlagen trotz 44 Punkten und 17 Assists ihres "Anführers" James Harden bei den Portland Trail Blazers nach Verlängerung mit 126:128. Für die Gastgeber erzielte CJ McCollum ebenfalls 44 Zähler.

NBA-Ergebnisse vom Samstag:

San Antonio Spurs (Jakob Pöltl 4 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists in 18:47 Minuten) – Toronto Raptors 119:114,

Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks 112:122,

Charlotte Hornets – Oklahoma City Thunder 107:109,

Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers 119:128 n.2V.,

Washington Wizards – Orlando Magic 120:130,

New York Knicks – Philadelphia 76ers 89:109,

Chicago Bulls – Indiana Pacers 106:125,

Utah Jazz – Minnesota Timberwolves 111:116,

Portland Trail Blazers – Houston Rockets 128:126 n.V.,

Sacramento Kings – Phoenix Suns 106:103.