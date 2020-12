2021 startet mit Streaminghighlights – Medien-Prognosen 2021 von Sicheritz, Totzauer, Breitenecker, Kraus – Filzmaier, Wiedermann-Schmidt heute in der "ZiB 2"

Der Etat-Medienüberblick für den Wochenstart nach den Feiertagen:

"Der Anfang vom Sieg" Zwei Stunden Sondersendung zu den ersten Covid-Impfungen im ORF mit Sebastian Kurz, Rudolf Anschober und Hans Bürger – ein TV-Tagebuch

Nach dem Stich: Gesundheitsminister und Kanzler Sonntag mit den ersten Geimpften im Lande im ORF. Foto: Screenshot ORF

"Die Zustände sind eine Schande für Europa" Klaus Maria Brandauer im STANDARD-Interview über Lesbos – und über seine Gewissensfragen in Ferdinand von Schirachs "Feinde" am 3. Jänner



Podcast: Mit diesen Serienhits startet 2021 Das Jahr beginnt mit Bryan Cranston, kann also nicht ganz schlecht werden. Was Sie noch in den ersten drei Monaten erwartet, erfahren Sie hier

Switchlist "Der Trafikant" und "Spiel mir das Lied vom Tod" – die TV-Tipps für Sonntag.

In der "ZiB 2" heute bei Martin Thür ab 22.06 Uhr: Ursula Wiedermann-Schmidt, Professorin für Impfkunde an der Meduni Wien, hat die ersten Menschen in Österreich geimpft. Und Politologe Peter Filzmaier schaut mit seinem früheren Studenten Thür zurück auf 2020.

"Tatort"-Nachlese Kein Festschmaus zu den Feiertagen in Ludwigshafen

Es begann mit einer Kontaktanzeige Batic und Leitmayr ermitteln seit 30 Jahren als Münchner "Tatort"-Duo

Francesco Totti Vom schüchternen Buben zum ewigen Römer – Nachlese zur Sky-Doku

Angriffe auf Presse bei "Querdenker"-Demos Journalistenvertreter alarmiert

Etat-Prognose 2021 – die Vorhersagen

Was Menschen aus der Medienbranche von der Medienbranche erwarten

Mehr Prognosen ab Montag – bis ins neue Jahr. Einen guten Start in die neue Woche!