Feuerwerke werden sich zumindest in der Realität dieses Jahr in Grenzen halten. Foto: FWSIM

Zwar sind in Österreich Feuerwerke zu Silvester nicht ausdrücklich verboten, doch gelten heuer aufgrund der Coronavirus-Pandemie Ausgangsbeschränkungen und öffentliche Knallkörper-Shows wurden abgesagt. Doch gänzlich muss niemand auf Feuerwerke verzichten: Ein Feuerwerkssimulator könnte ein passender Ersatz in diesem Jahr sein.

Vom Hobbyspieler bis zum Pyrotechniker

Ein österreichischer Softwareentwickler hat bereits im Jahr 2009 einen Feuerwerkssimulator namens "FWsim" entwickelt. Die Simulation wird einerseits von professionellen Pyrotechnikern verwendet, um ihre Feuerwerke zu planen, andererseits hat sie auch spielerischen Charakter.

Die Preise variieren je nach Version von 24,95 bis 499 Euro. Doch aktuell kann das Tool gratis benutzt werden. Seit dem 25. Dezember und bis zum 1. Jänner steht der Feuerwerkssimulator als Testversion bereit.

Steam ist bald um einen Feuerwerkssimulator reicher. FWsim Fireworks Simulator

Während in der Gratisversion 500 Effekte zu finden sind, kann in der teuersten Version sogar auf 2.300 Effekte zurückgegriffen werden. Mit dem Editor können individuell gestaltete Feuerwerke erstellt und in HD-Qualität auf eine Videoplattform der Wahl hochgeladen werden, um zumindest virtuell das Neujahrsfeuerwerk mitzuerleben.

Im neuen Jahr feiert dann "FWsim" seine Premiere auf der größten Computerspieleplattform der Welt, Steam. Im Gespräch mit "t3n" meinte der Erfinder des Spiels, Lukas Trotzmüller, dass mit seinem Programm bereits über 30.000 Feuerwerke seit 2010 erstellt worden seien. (red, 28.12.2020)