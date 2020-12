Spiele wie "GTA V" und "Destiny 2" befinden sich noch immer unter den Topverdienern. Foto: Valve/Screenshot

In der Steam-Auflistung der profitabelsten Spiele dieses Jahres finden sich wenige Titel, die tatsächlich 2020 erschienen sind. Viel eher scheinen einige der beliebtesten Games bereits seit längerer Zeit verfügbar zu sein. Das signalisiert einen Wandel in der Videospielbranche, wie "Geekwire" feststellt.

Alte Releases

Vor allem im Vergleich mit sonstigen Top-Ten-Listen zeigt sich, dass sich Medien in der Regel auf Veröffentlichungen innerhalb der letzten zwölf Monate konzentrieren. Hingegen scheinen die tatsächlich profitabelsten Spiele auf Steam diejenigen zu sein, die ihre Community über lange Zeit für sich begeistern können. Valve misst dabei die jährliche Leistung an den Gesamteinnahmen, nicht an den verkauften Einheiten, so "Geekwire".

Nur drei neue Platin-Spiele

Dazu werden unter anderem Erweiterungspakete, kosmetische Items und In-Game-Währungen mitgezählt, die mit Geld gekauft werden. Außerdem hat Valve die Spiele je nach Performance in Platin, Gold, Silber und Bronze eingeteilt.

Welches der zwölf Spiele in der obersten Kategorie tatsächlich den höchsten Umsatz einheimsen konnte, lässt sich allerdings nicht herauslesen. Bemerkenswert ist zudem, dass sich unter den Topverdienern in der Platin-Kategorie nur drei Spiele befinden, die innerhalb des letzten Jahres erschienen sind: Doom Eternal, Fall Guys: Ultimate Knockout und Cyberpunk 2077.

Games as a service

Betrachtet man die Top 40, kommen nur fünf weitere Titel hinzu, die kürzlich erschienen sind. In der gesamten Top-100-Liste finden sich gerade einmal 31 Spiele, die dieses Jahr auf der Plattform veröffentlicht wurden.

Fast alle anderen Games auf der Liste fallen in die Kategorie "games as a service", also Spiele, die übers Jahr verteilt immer wieder neue Inhalte erhalten. Dazu zählen Titel wie Sea of Thieves, der Onlinemodus des bereits sieben Jahre alten Grand Theft Auto V, aber auch Destiny 2.

Rekordjahr

Dieses Jahr hat Steam außerdem den eigenen Nutzerrekord gebrochen, als am 12. Dezember knapp 24,7 Millionen Nutzer gleichzeitig spielten, so "Geekwire". Vermutlich dürfte das mit dem Release des heißerwarteten Cyberpunk 2077 zusammenhängen, das am 10. Dezember erschienen ist. Außerdem dürfte die Corona-Pandemie ein nicht zu missachtender Faktor gewesen sein. (red, 28.12.2020)