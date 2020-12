Petra Vlhova, die Führende im Gesamtweltcup, gibt auch am Hirschenkogel den Rhythmus vor.

Foto: APA/AP/Facciotti

Sememring – Die Slowakin Petra Vlhova führt nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs am Hirschenkogel mit einer Laufzeit von 1:02,15 vor der Italienerin Marta Bassino (+0,22) und der Schweizerin Michelle Gisin (+0,35). Mikaela Shiffrin (USA/+0,59) folgt auf dem vierten Platz.

Österreichs Team steuert im Heimrennen auf ein schwaches Ergebnis zu. Katharina Liensberger reihte sich als beste ÖSV-Läuferin mit 1,97 Sekunden Rückstand vorerst auf Platz 14 ein, die Top Ten sind aber in Reichweite.

Katharina Truppe (2,20), Stephanie Brunner (2,24) und Franziska Gritsch (2,29) lagen vor der Entscheidung auf den Plätzen 17 bis 19, Ramona Siebenhofer (2,70) war 25.

Der zweite Durchgang ist für 13.15 Uhr angesetzt. (red, APA, 28.12.2020)

1. Durchgang:

1. Petra Vlhova (SVK) 1:02,15 Min.

2. Marta Bassino (ITA) 1:02,37 +0,22

3. Michelle Gisin (SUI) 1:02,50 +0,35

4. Mikaela Shiffrin (USA) 1:02,74 +0,59

5. Sara Hector (SWE) 1:02,89 +0,74

6. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:03,41 +1,26

7. Tessa Worley (FRA) 1:03,75 +1,60

8. Federica Brignone (ITA) 1:03,86 +1,71

9. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:03,87 +1,72

10. Tina Robnik (SLO) 1:03,94 +1,79

11. Wendy Holdener (SUI) 1:03,95 +1,80

12. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:04,01 +1,86

13. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:04,02 +1,87

14. Katharina Liensberger (AUT) 1:04,12 +1,97

15. Coralie Frasse Sombet (FRA) 1:04,14 +1,99

Weiters:

17. Katharina Truppe (AUT) 1:04,35 +2,20

18. Stephanie Brunner (AUT) 1:04,39 +2,24

19. Franziska Gritsch (AUT) 1:04,44 +2,29

25. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:04,85 +2,70

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

31. Ricarda Haaser (AUT) 1:05,21 +3,06

40. Elisa Mörzinger (AUT) 1:05,97 +3,82

41. Eva-Maria Brem (AUT) 1:06,07 +3,92

44. Chiara Mair (AUT) 1:06,42 +4,27

47. Katharina Huber (AUT) 1:06,50 +4,35

Ausgeschieden im 1. Durchgang:

Sofia Goggia (ITA)

Alice Robinson (NZL)