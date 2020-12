Am Sonntag wurden die ersten Stiche gesetzt, in den nächsten Monaten soll ganz Österreich Zugang bekommen. Was bisher über die Abwicklung des Megaprojekts bekannt ist

Bernadette Kralik ist Direktorin in einem Pflegeheim, sie war eine der ersten Personen, die in Österreich geimpft wurden. Foto: APA/HANS PUNZ/APA-POOL

Frage: Wer wird wann gegen das Coronavirus geimpft?

Antwort: Es soll drei Phasen geben. Die erste hat am Sonntag begonnen, in dieser soll laut Covid-Impfstrategie in Alten- und Pflegeheimen geimpft werden – dazu zählen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch in der Küche oder in der Reinigung, sowie Bewohnerinnen und Bewohner. Außerdem gilt Phase eins für Personen, die in Gesundheitseinrichtungen arbeiten mit hohen Expositionsrisiko sowie Hochrisikopatientinnen und -patienten. In Phase zwei kommen ältere Personen und Personal in kritischer Infrastruktur, Phase drei ist dann für die gesamte Bevölkerung vorgesehen. Phase eins läuft im Jänner und Februar, allerdings soll schon am 12. Jänner flächendeckend in allen Altenheimen eine Impfung angeboten werden, der Gesundheitsbereich soll Anfang Februar drankommen. Dann folgt Phase zwei, sie geht nach Einschätzung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bis Anfang April, dann startet Phase drei. Diese Phasen können aber "noch in Bewegung kommen", sagt Anschober, abhängig sei man von Marktzulassungen und den Lieferungen der Hersteller.

Frage: Wer zählt zur Risikogruppe?

Antwort: Hier wird jene Klassifizierung verwendet, die schon vor Monaten in der Risikogruppenverordnung festgeschrieben wurde. Dazu zählen etwa Personen mit fortgeschrittenen chronischen Lungenkrankheiten, chronischen Herzerkrankungen mit Endorganschaden und bestimmte Krebspatientinnen und -patienten.

Frage: Müssen wir uns impfen lassen?

Antwort: Nein. Es wäre zwar möglich, dass per Gesetz eine Impfpflicht vorgeschrieben wird, das schließt die Bundesregierung aber dezidiert aus – auch wenn einzelne Landeshauptleute ausscheren. Eine andere Möglichkeit wäre es, eine Impfung an besondere Rechte zu knüpfen, ähnlich wie es jetzt bei den Massentests funktioniert. Danach gefragt, ob das ein Plan sein, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Tag des Impfstarts, es sei nicht der richtige Tag, "um zu philosophieren". Allerdings können auch Firmen selbst aktiv werden. So kündigte Lufthansa-Chef Carsten Spohr an, man solle die Airline nur noch dann nützen können, wenn man Test- oder Impfnachweis dabeihabe.

Frage: Wie komme ich zu meinem Impfstoff, wenn es so weit ist?

Antwort: Man wolle, sagt Anschober, mit dem Impfstoff nahe an die Leute heran. So soll direkt in den Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern geimpft werden. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sollen aktiv Risikogruppen und Zielgruppen ansprechen und informieren, auch sie werden impfen. In Phase drei soll die Abwicklung einerseits über Betriebsärztinnen und -ärzte in großen Unternehmen, andererseits auf Gemeinde- und Städteebene passieren. Dort soll es Impfzentren geben, auch in sehr kleinen Einheiten, etwa Turn- oder Pfarrsälen.



Frage: Und wie kommen die Impfstellen an die Vakzine?

Antwort: Dafür wurde eine Bestellplattform eingerichtet, die am Montag präsentiert wurde. Die Bundesbeschaffung GmbH (BBG) fungiert dabei als Bindeglied zwischen den impfenden Stellen und den Pharmalogistik-Unternehmen. Über eine Website sollen zum Beispiel Alters- und Pflegeheime gratis mit wenigen Klicks die Impfstoffe in Kartons zu je fünf Dosen bestellen können. Das soll mindestens sechs Tage vor dem geplanten Impftermin passieren, auch Vorbestellungen sind möglich. Einen Tag vor dem Impftermin sollen die Impfstoffe dann ankommen. Das Bestellsystem wird je nach Phase im Impfplan für unterschiedliche Stellen freigeschaltet.

Frage: Was sind die Nebenwirkungen, kann mir der Impfstoff schaden?

Antwort: Laut Maria Paulke-Korinek, Ärztin und Leiterin der Abteilung Impfwesen im Gesundheitsministerium, kann es nach der Impfung zu Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Müdigkeit kommen. Das sei aber eine normale Reaktion des Körpers und ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem reagiert. Und: Das geht rasch wieder weg. Immer wieder wird auch über gefährliche Inhaltsstoffe von Impfungen gesprochen, dazu zählen etwa Formaldehyd, Aluminium, Phenol oder Quecksilber. Die können etwa enthalten sein, damit Impfstoffe besser wirken oder länger halten. Allerdings sind sie normalerweise "in äußerst geringen Konzentrationen und weit unterhalb toxikologischer Grenzwerte" enthalten, schreibt das Robert-Koch-Institut. In seltenen Fällen können Impfungen außerdem zu allergischen Schockzuständen oder einem Kollaps führen, jedoch sind die möglichen Folgen der Erkrankung, wenn gegen sie nicht geimpft würde, wesentlich wahrscheinlicher.

Frage: Wie kommt Österreich eigentlich an die Impfstoffe?

Antwort: Die gesamte EU hat dafür einen riesigen Beschaffungsprozess gestartet. Sie fokussiert sich auf sieben verschiedene Impfstoffe, einer davon ist jener von Biontech und Pfizer, der bereits zugelassen ist, bei den sechs anderen wartet man derzeit noch auf die Zulassung, eine könnte aber schon nächste Woche erfolgen. Mit den Herstellern schließt die EU schon vor der Zulassung Verträge ab, teils über mehrere hunderttausend Dosen, und sichert sich so ihr Kontingent, das auf die Länder verteilt wird. Damit die Produktion gewährleistet wird, leistet die EU Anzahlungen. Bisher waren das 2,7 Milliarden Euro, sagt Clemens Martin Auer, Sonderbeauftragter im Gesundheitsministerium und in den Einkaufsprozess involviert.

Frage: Schützt die Impfung auch davor, dass ich mich oder andere anstecke?

Antwort: Sie schützt vor Erkrankung, und zwar mit 90-prozentiger Wirksamkeit, sagt Paulke-Korinek. Ob sie auch vor der Übertragung schützt, ist noch nicht klar. Laut Ursula Wiedermann-Schmidt, Professorin für Vakzinologie, die am Sonntag die ersten Corona-Schutzimpfungen verabreichte, haben sich die Zulassungsstudien bisher vorwiegend auf das Ziel konzentriert, die Erkrankung zu verhindern. Ob die Geimpften dann auch noch ansteckend seien, sei Bestandteil weiterer Untersuchungen. Wer nicht erkrankt, trage aber eine geringere Viruslast in sich und sei daher auch weniger ansteckend.

Frage: Was ist, wenn ich ohnehin schon Corona hatte?

Antwort: Die Empfehlung ist laut Paulke-Korinek, dass alle geimpft werden, auch dann, wenn man die Erkrankung schon gehabt hat. Sollte es aber eine Impfstoffknappheit geben, sei denkbar, dass Personen mit einem positiven PCR-Test für drei Monate zurückgestellt werden. Übrigens hätte laut Paulke-Korinek ein Antikörpertest diesbezüglich keine Aussagekraft: Es sei nicht definiert, welchen Antikörperspiegel man brauche, um vor der Krankheit geschützt zu sein.

Frage: Warum sind bei uns – anders als etwa in Tschechien oder Israel – Politiker nicht als Beispiel vorangegangen, indem sie sich als Erste impfen lassen?

Antwort: Das ist, so Anschober, eine schwierige Fragestellung, weil das zweierlei Signale senden könne. Einerseits würde es dann Neiderinnen und Neider geben, "die sagen: 'Schau, der kann sich's richten'", Skeptikerinnen und Skeptiker wiederum würden sagen, "die sollen mal zeigen, dass sie das Produkt für gut und richtig empfinden". Man diskutiere diese Frage aber momentan, fest stehe: Er werde sich impfen lassen. (Gabriele Scherndl, 28.12.2020)