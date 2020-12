Muranka positiv getestet, Titelverteidiger Kubacki ist vom Ausschluss betroffen. Ob ein späterer Einstieg in die Vierschanzentournee möglich ist, ist noch unklar

Fehlt: Titelverteidiger Dawid Kubacki.

Foto: imago images/Sammy Minkoff

Oberstdorf – Die komplette polnische Mannschaft samt Titelverteidiger Dawid Kubacki darf beim Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf nicht an den Start gehen. Nach dem positiven Corona-Fall von Klemens Muranka ist das Team nach Behördenbeschluss zumindest für den ersten Bewerb gesperrt und verliert damit natürlich alle Chancen, um den Gesamtsieg mitzureden.

Muranka war am Sonntag beim obligatorischen PCR-Test des Organisationskomitees positiv getestet worden. Seine Teamkollegen waren zwar negativ, zählen allerdings zur Kontaktgruppe 1. Sie hatten also entweder über 15 Minuten direkten Kontakt oder waren über 30 Minuten gemeinsam in einem geschlossenen Raum oder Fahrzeug.

Bedauern



"Wir bedauern diese Entscheidung sehr, doch zum Schutz aller anderen Athleten blieb dem Gesundheitsamt keine andere Wahl. Auf Beschluss der Behörde können wir das polnische Team nicht in Oberstdorf starten lassen", sagte Florian Stern, Generalsekretär beim Auftaktspringen in Oberstdorf.

Noch nicht entschieden ist, wie die Quarantänemaßnahmen für die polnische Delegation nun aussehen. Man warte noch weitere Tests ab. "Sofern diese negativ ausfallen, besteht die Chance, dass Polen in die Tournee einsteigen kann", so Stern. (APA, 28.12.2020)