Inspirierender Rückblick auf 2020 in "Café Puls": Wird Trump bei der Amtsübergabe Biden auffordern, seine Niederlage einzugestehen?

Donald Trump und Melania Trump vor dem Abflug nach Mar-a-Lago mit der Air Force One des US-Präsidenten über Weihnachten und Neujahr. Foto: SAUL LOEB / AFP

In Ermangelung von Guten Morgen Österreich (am Montag gab es nur eine kleine Turnsendung unter dem Titel Fit mit Philipp) bietet sich zum Aufwachen doch einmal auch der morgens gutgelaunte Sender Puls 4 an.

Fleißige Menschen: Der Moderator muss Turnübungen absolvieren, es gibt Horoskope, später auch einen Rückblick auf 2020.

Dabei ist den Puls-4-Historikern in diesem trüben Jahr eine Dame aufgefallen, für die ein Traum in Erfüllung gegangen sei. Melania Trump, so die Vermutung, würde sich heimlich über die Niederlage ihres Mannes freuen. Schließlich wirke sie jetzt schon gelöster, befindet die Puls-4-Spezialistin. Melania würde sogar freiwillig mit Donald Händchen halten! Dass sie bald die Scheidung einreichen werde, sobald Donald das Amt abgibt, ist eine Vermutung, die ebenfalls weitergereicht wird.

Wird Trump den Terminator zitieren?

Am frühen Morgen wecken solche Spekulationen dann doch eine gewisse Hoffnung, Trump werde nicht ganz verschwinden. Er hat ja zumindest TV-mäßig in seiner Amtszeit markante Szenen geliefert; zumindest in den letzten Tagen seiner Präsidentschaft könnte er seinem Stil treu bleiben.

Gelegenheit gäbe es, also: Wird Trump bei seiner Amtsübergabe an Joe Biden dabei sein und für einen Eklat sorgen? Wird er den Terminator zitieren ("I’ll be back!")? Wird er Biden auffordern, seine Niederlage einzugestehen? Bleibt er gar der Amtsübergabe fern und bittet Melania, ihn zu vertreten? Wird er seinen Auszug aus dem Weißen Haus telegen inszenieren?

Wir Lockdown-Bewohner werden es erleben. Die Frühaufsteher unter uns jedoch nicht bei Guten Morgen Österreich. Da wird bis weit in den Jänner hinein mit Philipp geturnt. Aber Puls 4 wird sicher heiter informieren. (Ljubiša Tošić, 28.12.2020)