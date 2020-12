Ricardo Muti bei Proben für das Neujahrskonzert am 1. Jänner 2021. Foto: APA/DIETER NAGL

Die Wiener Philharmoniker haben den Vertrag mit dem ORF über Neujahrskonzert und Sommernachtskonzert um weitere fünf Jahre bis 2027 verlängert, ließ der ORF am Montag verlauten. Das Neujahrskonzert wird traditionell in alle Welt übertragen und sorgt für solide Quoten am ersten Vormittag des Jahres.

Die ORF-Produktionen beider Konzertveranstaltungen würden von Millionen Menschen weltweit in mehr als 90 Ländern verfolgt, hieß es vom Küniglberg. ORF-Chef Alexander Wrabetz sprach vom "größtmöglichen Publikum für die wichtigsten musikalischen Botschafter unseres Landes". Daniel Froschauer, Vorstand der Wiener Philharmoniker, wird zitiert mit: "Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen ist eine vertrauensvolle, verlässliche Zusammenarbeit durch nichts zu ersetzen."

Seit 1959 im ORF

Seit 1. Jänner 1959 überträgt der ORF nach eigenen Angaben das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, das am 1. Jänner 2021 zum 81. mal stattfindet, zum 63. Mal im ORF.

Beim Sommernachtskonzert, das von 2004 bis 2007 "Konzert für Europa" hieß, ist der ORF als Host Broadcaster von Anbeginn dabei.

Vertrag für TV, Radio, Livestream, on demand

Der Vertrag zwischen Wiener Philharmonikern und ORF regelt die Übertragung beider Konzerte via TV und Radio (sowie Online als Live-Stream und Video-on-demand): Der ORF übernimmt die (Live-)Produktion und erhält im Gegenzug die TV-Ausstrahlungsrechte für Österreich, Südtirol und 3sat sowie Radiorechte.

Die ebenfalls vom ORF produzierten traditionellen Balletteinlagen sowie der seit 1992 präsentierte ORF-Film zur Konzertpause werden gemeinsam finanziert.

So kann man sich die Balett-Einlage 2021 vorstellen. Foto: ORF/Thomas Jantzen

Der ORF übernimmt auch die TV-Zuspielungen zu Konzertstücken. Weiters kann der ORF optional ein Auslandskonzert der Wiener Philharmoniker übernehmen, wie zuletzt den im April 2020 gezeigten Auftritt aus Macao unter Andrés Orozco-Estrada mit Yuja Wang als Solistin.

Zusätzlich zur Kooperation im Hinblick auf die Neujahrs- und Sommernachtskonzerte haben die Wiener Philharmoniker und der ORF gültige Rahmenvereinbarungen über die exklusive Präsentation philharmonischer Abokonzerte in TV (ORF III) und Radio (Ö1), via Online-Streaming und Video-on-Demand (auf der ORF-TV- und Radiothek) sowie auf dem von ORF und Unitel betriebenen Klassikportal fidelio (www.myfidelio.at). (red, 28.12.2020)