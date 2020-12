Kein Weihnachten ohne "Ist das Leben nicht schön?". James Stewart und Donna Reed im Klassiker von Frank Capra, 20.15, Arte. Da kommt Freude auf! Foto: Arte / LIBERTY FILMS INC / Mary Evans / picturedesk.com

20.15 LACH!

Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2020 Objektiv betrachtet möchte man meinen, sehr viel hat es in diesem Jahr nicht zu lachen gegeben. Gerald Fleischhacker, Katharina Straßer, Antonia Stahinger, Andreas Vitásek, Gery Seidl, Alex Kristan und Gernot Kulls halten dagegen. Bis 21.55, ORF1

20.15 FRIEDE ALLEN

Ist das Leben nicht schön? (It’s a Wonderful Life, USA 1947, Frank Capra) Kein Weihnachten ohne George Bailey (James Stewart): Der angesehener Bürger einer amerikanischen Kleinstadt verzweifelt an seinen Niederlagen. Ein Engel rettet ihn. Der Schluss ist zum Weinen: Sollte diese Gefühlsäußerung heute noch möglich sein, angesichts solch winziger Sachen, wie Filme es sind, dann ausschließlich hier, wo von Engeln die Rede ist und im Glück noch der Tod über die Schulter schaut. Danach folgt eine Doku über den Regisseur Frank Capra. Bis 23.15, Arte

20.15 MAGAZIN

Universum: Die Victoriafälle – Afrikas Garten Eden Der Wasserfall des Sambesi im Herzen Afrikas bewässert mit seinem Sprühregen den gesamten anliegenden Regenwald. Ein Blick auf alles, was darunter kreucht und fleucht.

Bis 21.05, ORF2

20.15 TATORT-DUO

30 Jahre Batic und Leitmayr So manche Ehe hält nicht so lange wie diese Ermittlerpartnerschaft: Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl sind nun seit 30 Jahren ein Tatort-Paar in München. Der Sender feiert würdig – mit Fallen vor und nach dem Porträt Bis 0.15, BR

21.05 MAGAZIN

Universum History: Wo die Sonne niemals unterging Das Reich Karls V. Ein Film über den ersten "Weltherrscher" der Neuzeit vor 500 Jahren, seine visionäre Anmaßung und sein – sowohl politisches als auch menschliches – Fiasko, das ebenso ein Spiegelbild der globalen Welt und der "Mächtigen" unserer Tage sein könnte.Bis 22.00, ORF2

22.10 WESTERNTAG

Spiel mir das Lied vom Tod (C'era una volta il West, I/USA 1968, Sergio Leone) 3sat spielt den ganzen Tag Western und also auch den Klassiker mit der markanten Mundharmonikaweise. Bis 0.50, 3sat