Nicht nur wie, sondern auch was Thür die blaue Nummer eins fragte, hatte es in sich

Die Atmosphäre blieb trotz allem höflich, zumindest an der Oberfläche. So lässt sich das Interview des "ZiB 2"-Moderators Martin Thür mit FPÖ-Chef Norbert Hofer am Montagabend wohl am treffendsten beschreiben. Denn nicht nur wie, sondern auch was Thür die blaue Nummer eins fragte, hatte es in sich.

So etwa – Stichwort Coronavirus-Krise – gleich zu Beginn, als der ORF-Mann Hofer mit den geballten Ungereimtheiten der rechtspopulistischen Oppositionspartei in dieser Frage konfrontierte. FPÖ-Mandatare hätten die Gefährlichkeit des Erregers als ähnlich jener des Grippevirus bezeichnet, obwohl das Risiko viel höher sei; hätten Antigentests faktenwidrig eine 70-prozentige Fehlerquote nachgesagt ... "Sie werfen mir da einiges an den Kopf", reagierte Hofer leicht aufgescheucht. Der Pandemie-Sündenfall in Österreich, so konterte er, sei vielmehr in den Alten- und Pflegeheimen geschehen, die nicht ausreichend geschützt worden seien. Hier könnte er recht haben, wenn auch detaillierte bundesweite Daten über das Infektionsgeschehen in diesen Einrichtungen leider nach wie vor fehlen.

Wirklich ungehalten wurde Hofer dann bei Thema Nummer zwei: wie es die FPÖ mit den Identitären halte, deren Symbole laut aktueller Antiterrornovelle verboten werden. Symbole seien ihm "wurscht", versuchte sich der Blauen-Chef zuerst im Hakenschlagen. Der rechtsextremen Gruppierung stand er in Worten stets distanziert gegenüber – doch Thür bot eine Intervieweinspielung mit dem niederösterreichischen FPÖ-Landesparteisekretär Michael Schnedlitz auf, der für mehr Nähe plädiert. Da reichte es dem soften Blauen: "Ich weiß jetzt, dass es gut war, dass ich mich von der GIS (also den ORF-Gebühren, Anm.) abgemeldet hab", sagte er. Das war dann doch eher kindisch. (Irene Brickner, 29.12.2020)