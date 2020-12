Starker Schneefall am Montag hat im Lesachtal für große Schneemengen gesorgt. Foto: FEUERWEHR LIESING/JOSEF SALCHER

Klagenfurt – Das Kärntner Lesachtal ist auch am Dienstag von der Außenwelt abgeschnitten geblieben. Die Gailtalbundesstraße war ab Kötschach-Mauthen gesperrt. Gesperrt war laut Bezirkshauptmannschaft auch der Plöckenpass. Am Nassfeld, am Gailberg, Kreuzberg und der Kreuzener Landesstraße herrschte weiterhin Kettenpflicht. In den anderen Landesteilen hatte sich die Situation während der Nachtstunden entspannt, die Straßensperren konnten aufgehoben werden.

Teilweise waren die Sperren auch durch unter der Schneelast umgestürzte Bäume bedingt, die Feuerwehren hatten daher Hochbetrieb. Nach Angaben der Einsatzleitstelle gab es mehr als 80 Einsätze, 60 Feuerwehren waren im Einsatz. In der Nacht wurde auch die Sperre der Autobahn im italienischen Kanaltal in Richtung Süden aufgehoben, zahlreiche Lkw-Lenker, die stundenlang ausgeharrt hatten, konnten ihre Fahrt fortsetzen.

In der Früh schneite es kaum noch, in den Karnischen Alpen herrschte aber erhebliche und teilweise große Lawinengefahr. Auch in den Karawanken und in den Hohen Tauern war die Lawinengefahr erheblich, als mäßig wurde das Risiko vom Lawinenwarndienst des Landes Kärnten in den Gurktaler Alpen eingestuft.

Unfälle auf glatten Straßen in Steiermark



Die Schneemassen haben am Montag die Steiermark großteils verschont. In der Weststeiermark gab es zwar Unfälle und hängengebliebene Fahrzeuge auf verschneiten Straßen, und die weiße Pracht schaffte es auch bis nach Graz, doch die Oststeiermark blieb weitgehend grün. In St. Stefan im Rosental (Bezirk Südoststeiermark) kollidierten ein Lkw und ein Pkw, wobei der Autolenker verletzt wurde. In Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) kam ein Lkw von der Straße ab.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Stefan im Rosental war gegen 17.15 Uhr alarmiert worden und musste den Lenker des Pkw aus dem Unfallfahrzeug retten. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der von der Straße abgekommene Lkw in Stainz kippte auf die rechte Seite, der Anhänger kam sogar auf dem Dach zu liegen. Die Feuerwehr musste das Schwerfahrzeug eines Lebensmitteldiskonters händisch entladen, ehe sie den Laster bergen konnten. Auch da blieb der Lenker unverletzt. (APA, 29.12.2020)