So sieht das Model Y in der Polizeivariante aus. Foto: Hudson Police Department

Tesla verfolgt das Ziel, am Ende des Jahres eine halbe Million ihrer Autos verkauft zu haben. Dabei bekommen sie jetzt von prominenter Stelle Unterstützung: Das New York Police Department (NYPD) hat sich entschlossen, das Model Y in den Dienst aufzunehmen. Als Grund wird die Wirtschaftlichkeit der Autos angegeben.

Bereits Model 3 im Einsatz

Es ist nicht das erste Mal, dass die NYPD Tesla-Fahrzeuge kauft. Schon das Model 3 ist bei verschiedenen Einheiten im Einsatz. Das Model Y wird jedoch nicht gewöhnlich auf Streife gehen, sondern wird vor allem von den Beamten der Einheit für Untersuchungen genutzt. Konkret werden die Fahrzeuge im Hudson Police Department in Westchester, im Norden New Yorks ihren Dienst abhalten. Dabei entschied man sich für die Long-Range-Version des Modells. Der Akku ermöglicht laut Hersteller eine Reichweite von bis zu 505 Kilometer, bis er wieder aufgeladen werden muss.

Die Fahrezeuge werden mit den typischen Lichtern und Sirenen sowie mit dem Polizeifunk ausgestattet. Laut dem NYPD ist einer der Hauptgründe, weshalb man sich für das Tesla Model Y entschieden hat, dass man sich durch die entfallenen Spritkosten in 5 Jahren rund 9.000 US-Dollar ersparen wird. (red, 29.12.2020)