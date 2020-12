Spezifikationsübersicht Foto: Xiaomi

Der chinesische Elektronikriese Xiaomi hat sein nächstes Smartphone-Flaggschiff vorgestellt. Das Mi 11 eröffnet auch gleich die nächste Generation der Highend-Handys, bringt es doch als erstes den Snapdragon 888-Chip von Qualcomm mit.

Dieser stellt laut ersten Benchmarks auch einen respektablen Schritt nach vorne dar. Neben den üblichen Steigerungen der CPU- und Grafikleistung hat Qualcomm vor allem am Spectra-Bildverarbeitungsprozessor und der KI-Leistung gearbeitet. Dem Prozessor stehen beim Mi 11 entweder 8 oder 12 GB LPDDR5X-RAM zur Seite. Dazu gibt es 128 oder 256 GB Onboardspeicher.

AMOLED-Display mit QHD+-Auflösung

Das Mi 11 ist ein mit rund 8 oder 8,5 Millimeter Dicke (je nach Version, das Modell mit Hülle aus veganem Lederimitat ist etwas dicker) ein recht flaches Handy mit abgerundeten Kanten und einem 6,8-Zoll AMOLED-Display auf der Vorderseite.

Dieses unterstützt Bildwiederholraten von 30 bis 120 Hz, abgestuft in 30-Hz-Schritten. Es löst mit 3200 x 1440 Pixel (QHD+) auf, unterstützt HDR10 und erreicht eine maximale Helligkeit von 1500 nits. Unter dem Panel liegt der Fingerabdruckscanner. Und als neuestes Gimmick beherbergt dieser nun auch ein Messgerät für die Herzfrequenz, was speziell für Sportler interessant sein dürfte.

Foto: Xiaomi

Kamera

Großes Augenmerk liegt freilich wieder auf der Kamera. Drei Sensoren finden sich am rückseitigen Modul, das eine gewisse Ähnlichkeit zu den neuen iPhones aufweist. Kombiniert wurden ein 108-MP-Sensor mit einem 13-MP-Weitwinkelmodul und einer 5-MP-Makrokamera. Die Aufnahme von HDR-Videos und in 8K-Auflösung wird unterstützt. Die Frontkamera besteht aus einem einzelnen Sensor, der 20 MP liefert.

50-Watt-Wireless Charging

Konnektivitässeitig liefert Xiaomi wie gewohnt DualSIM-Support. Das Handy unterstützt den neuen Mobilfunkstandard 5G, wie auch Wifi 6 (802.11ax) sowie Bluetooth 5.2 und NFC. Dazu kommt ein Infrarotmodul, mit dem sich das Handy nutzen lässt, um diverse Geräte fernzusteuern. Die Soundausgabe über die Lautsprecher erfolgt in Stereo, wobei hier die Unterstützung des Akustikspezialisten Harman Kardon zu besserer Qualität beitragen soll.

Der Akku ist mit 4.600 mAh durchaus ordentlich gerüstet. Das Mi 11 kann dank Quickcharge-Funktion per USB-C (USB 2.0) mit bis zu 55 Watt aufgeladen werden. Per Wireless Charging lässt sich eine Ladeleistung von bis zu 50 Watt erzielen. Auch das Aufladen anderer Geräte mit dem Smartphone ist dank Reverse Wireless Charging möglich, allerdings mit maximal 10 Watt.

MIUI 12.5

Vorinstalliert ist Android 11, wobei das Mi 11 als erstes Gerät die Version 12.5 von Xiaomis eigener Android-Adaption MIUI mitbringt. Dieses liefert frische Live-Wallpaper, Klingeltöne und andere Inhalte. Darüber hinaus beschränken sich die Änderungen vor allem auf kleinere Umbauarbeiten beim Interface.

Foto: Xiaomi

Die größte Neuerung dürfte "MIUI+" sein, mit dem sich das Handy teilweise am PC nutzen lassen können soll, vergleichbar mit Microsofts "Ihr Smartphone"-App für Windows 10. Die Funktion soll auch auf mehreren älteren Smartphones der Mi- und Redmi-Reihe bis zum Mi 9 bzw. Redmi K20 verfügbar werden, sobald das MIUI 12.5-Update dafür in Umlauf gebracht wird.

Dazu gibt es auch Anpassungen in Sachen Privacy. So warnt das System nun, wenn eine App auf die Zwischenablage zugreift und ermöglicht das Setzen von entsprechenden Berechtigungen. Apps erhalten außerdem standardmäßig nur einen groben Standort und erst bei weiterer, expliziter Genehmigung eine genaue Position. So wird dieses Feature zwischen Software, die auch mit ungefähren Positionsangaben funktioniert – etwa eine Wetter-App – und solcher, die den genauen Standort nutzen sollte – etwa Autonavigation – differenziert.

China-Start im Jänner

In China soll das Mi 11 ab Anfang Jänner verfügbar werden und kostet 3999 Yuan (rund 500 Euro) für die Variante mit 128 GB Onboardspeicher und 8 GB RAM. Die 8+256-GB-Edition kommt auf 4299 Yuan (circa 538 Euro), jene mit 12 und 256 GB auf 4699 Yuan (etwa 588 Euro). Einen Starttermin für die internationale Variante hat Xiaomi noch nicht verraten. Realistisch wäre eine Vorstellung im Februar oder März, wenn auch viele andere bekannte Hersteller ihre neuen Flaggschiffe an den Start bringen. (gpi, 29.12.2020)