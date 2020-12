Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin ermitteln am Mittwoch in ORF 2 im zwölften Fall der ORF/ZDF-Krimireihe

Matthias Koeberlin (Micha Oberländer) und Nora Waldstätten (Hannah Zeiler) ermitteln wieder am Bodensee. Foto: ORF/Graf Film/Patrick Pfeiffer

Wien – "Der Wegspuk" heißt der zwölfte Fall der ORF/ZDF-Krimireihe "Die Toten vom Bodensee" mit Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin als Ermittlerduo, der am Mittwoch um 20.15 in ORF 2 ausgestrahlt wird. Ein Mord an einem vermeintlich verfluchten Ort in einer verfallenen Villa führt zu einem düsteren Familiengeheimnis. Regie führte Michael Schneider nach einem Drehbuch von Timo Berndt.

Neben Robert Finster, Star der ORF/Netflix-Mystery-Thriller-Serie "Freud", standen auch Hary Prinz, Stefan Pohl, Christopher Schärf, Peter Kremer, Katharina Lorenz, Thomas Unger und Klaus Pohl vor der Kamera. Nach der TV-Ausstrahlung ist die Folge sieben Tage auf der Videoplattform ORF-TVthek als Video-on-Demand (jeweils zwischen 20 und 6 Uhr) abrufbar. Auf Flimmit stehen neben "Der Wegspuk" auch alle bisherigen elf Ausgaben zur Verfügung. (APA, 29.12.2020)