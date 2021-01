Elisabeth Olsen und Paul Bettany lachen uns ab 15. Jänner 2021 in der Marvels-Produktion "WandaVision" entgegen. Foto: Disney+

Bis Mitte Jänner steht in Hollywood wieder alles still. Aufgrund stark steigender Corona-Zahlen in den USA haben die großen Studios ihre Produktion wie bereits im März unterbrochen. Verspätete Ausspielzeiten werden auch 2021 prägen. Doch nicht nur produktionstechnisch kündigt sich ein wendungsreiches Jahr in TV- und Streamingwelten an. Mit HBO Max kommt ein neuer Anbieter nach Europa. Ein Österreich-Start ist zwar noch nicht bekannt, der Warenkatalog der Aboplattform ist aber riesig, zudem hat Warner angekündigt, alle Kinoneuerscheinungen parallel auf seinen Streamingdienst zu stellen. Corona sorgt weiterhin für Abozuwächse. Lineares Fernsehen bleibt auf der Suche nach einer eigenen Linie. Wer spielt 2021 in TV und Streaming eine Rolle? DER STANDARD blickt voraus und stellt 21 vor.



Jennifer Aniston Im März scheint es nach mehreren Verschiebungen so weit zu sein: Die Wiedervereinigung der knuddeligsten WG aller Zeiten geht vonstatten. 17 Jahre nach der letzten von 236 "Friends"-Folgen landen Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross und Joey wieder auf der Couch. Warner und ein Körberlgeld von lumpigen zwei Millionen Dollar je Darsteller für eine Spezialfolge machen es möglich. Dass die sechs Freunde dafür eine Plauderstunde ohne Drehbuch auftreten, ist zu akzeptieren. Eine historische Zusammenkunft allemal.

Stefan Aust Der ehemalige "Spiegel"-Chefredakteur und heutige Herausgeber der "Welt" entwickelt für die RTL-Streamingplattform TV Now ein vierteiliges Porträt der scheidenden deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Besonders: TV Now, bisher eher bekannt für Reality-Formate wie "Temptation Island" und "Prince Charming", investiert 2021 stark ins Produktionsgeschäft mit mehreren interessanten Serienprojekten, etwa "Die Zeugen" mit Alexandra Maria Lara, "Herzogpark" über Münchner Schickimickis und "Glauben" nach Ferdinand von Schirach.

Christine Baranski Nur weil Donald Trump nicht mehr Präsident der USA ist, bedeutet das nicht, dass 2021 kein Unrecht mehr geschehen wird, das Anwältin Diane Lockhardt in "The Good Fight" nicht zu bekämpfen hätte. Die fünfte Staffel kommt, so viel ist sicher. Ebenfalls fixiert ist ein weiteres Baranski-Serienprojekt: Von "Downton Abbey"-Vater Julian Fellowes kommt 2021 "The Gilded Age" über die New Yorker Blütezeit um 1880.

Rebecca Breeds Sollten Sie von der australischen Schauspielerin noch nie etwas gehört haben, sind Sie gewiss nicht alleine. 2021 dürfte sich das ändern. Breeds spielt die Hauptrolle in "Clarice". Die Serie erzählt die Geschichte von FBI-Agentin Clarice Starling und folgt damit Jodie Foster aus "Das Schweigen der Lämmer" und Julianne Moore in "Hannibal". Sie hat eine schwere Kindheit hinter sich, so viel ist bekannt. Chianti und Leber dürften weiters eher keine Rolle spielen: Hannibal Lecter kommt offenbar nicht vor.

Morfydd Clark "Lord of the Rings" – das war schon immer Garantie für Gigantomanie. Im Fall der Serie ist das nicht anders: Die für Ende 2021 angekündigte Fantasyserie soll mehr als eine Milliarde Dollar kosten. Es handelt sich um kein Remake, sondern um ein Prequel mit zunächst acht Folgen, das zeitlich rund 3.000 Jahre vorher spielt. Die 31-jährige walisische Schauspielerin Morfydd Clark spielt die jugendliche Ausgabe der Galadriel, Elbenprinzessin und Herrin des Waldes von Lórien.

Dr. Bob Für abgehalfterte Promis ging im vergangenen Jahr die Welt zugrunde: kein Dschungel 2021! Die begehrte Trophäe für die maximale Erniedrigung wird heuer nicht vergeben. Madenmampfen und Kakerlakenbad finden nicht statt. Wer nichts war, bleibt nichts. RTL richtet ab 15. Jänner ein deutsches Camp ein, in dem es darum geht, die Kandidaten für 2022 zu finden. Extra dafür eingeflogen wird Bob McCarron, 70-jähriger Maskenbildner und ausgebildeter Notfallhelfer. Sorry, Bob, es ist nicht dasselbe.

Lars Eidinger Ein "Jedermann" ist nicht genug. Der 44-jährige Alleskönner setzt 2021 seinen Lauf fort. In David Schalkos "Ich und die Anderen" ist er Teil eines interessanten Experiments. Die Serie führt den komödiantischen Diskurs als neues Seriengenre ein. Der Protagonist, gespielt von Tom Schilling, und das gesamte Ensemble bleiben unverändert, es werden aber mit diesen etablierten Figuren unterschiedliche Situationen durchgespielt. Bestens bekannt ist Eidinger als unheimlicher stiller Gast im Kieler "Tatort". 2021 soll es mit ihm ein Wiedersehen geben. Noch nicht bekannt ist der neue ORF-Ausstrahlungstermin von "Gott": Ferdinand von Schirachs Sterbehilfe-Justiz-Ethik-Drama wurde ja nach dem Terror in Wien kurzfristig auf ein unbestimmtes Datum verschoben.

Michael C. Hall Showtime verspricht zehn neue Folgen mit dem freundlichen Monster. Dass sich Serienfernsehen jetzt schon selbst verwertet, ist zwar ein Armutszeugnis. Aber im Fall von Dexter Morgan geht das okay. Die Rückkehr des mordenden Forensikers kündigt sich recht trickreich an, mehr wird nicht verraten. Als gesichert gilt hingegen: Es wird Blut fließen.

Werner Herzog In den 1920er-Jahren ließ der Autobauer Henry Ford eine Kautschukfabrik im Amazonasgebiet errichten. Das Projekt scheiterte katastrophal – "Fordlandia" wurde ein millionenschwerer Verlust und ist heute nahezu unbewohnt. Werner Herzog kehrt für die Serie dorthin zurück, wo er mit Klaus Kinski und "Aguirre, der Zorn Gottes" Grenzen überschritt – filmische und aufgrund von Kinskis Größenwahn legendär gewordene persönliche.

Kristina Inhof Gut, das hier ist bloße Vermutung und gleichzeitig naheliegend. Die Vertretung von Miriam Weichselbraun bei "Dancing Stars" absolvierte Kristina Inhof bravourös und hat damit ausgezeichnete Referenzen für die Neuauflage von "Starmania" im kommenden Frühjahr im ORF.

Suranne Jones Eine stolze Gutsherrin, die Ende des 19. Jahrhunderts die Herzen der stolzesten Frauen brach und nur eine wollte: "Gentleman Jack" war ein Überraschungserfolg von BBC und HBO. 2021 kommt mehr.

Monica Lewinsky Nach O. J. Simpson und Gianni Versace ist die Clinton-Lewinsky-Affäre die nächste "American Crime Story".

Devrim Lingnau "The Crown" auf k. u. k: Netflix verfilmt das Leben von Kaiserin Sisi. "Realistischer, rebellischer, mutiger" will die 23-Jährige ihre historisch belastete Figur anlegen.

Jan Marsalek Der Skandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard ist filmreif. Die deutsche Ufa dreht unter der Regie von Raymond Ley, der gemeinsam mit Ehefrau Hannah Ley auch das Drehbuch schreibt, ein 90-minütiges Dokudrama für TV Now im ersten Quartal 2021. Ebenfalls im Werden ist eine Miniserie, die an die Geschehnisse anknüpfen soll. Ein weiteres großes Serienprojekt planen Sky und ARD. Wer die Rolle des flüchtigen Österreichers spielen wird, ist noch geheim.

Maus Wie kommen die Löcher in den Käse, wie das Muster in die Murmel, und was ist ein Saugbagger? Die superschlaue Maus weiß alle Antworten und feiert am 7. März ihren sage und schreibe 50. Geburtstag.



Jana McKinnon Amazon Prime transferiert "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" in die Jetztzeit. Die 22-jährige österreichisch-australische Schauspielerin spielt Christiane F.

Elizabeth Olson Disney+ pulvert 2021 jede Menge Marvels-Heldinnen und -Helden ins Programm. Den Beginn macht "Wanda Vision" schon am 15. Jänner. Olsen taucht ins Paralleluniversum der Fifties ein. Wir staunen.

Stefanie Reinsperger Als Hauptkommissarin Rosa Herzog verstärkt die 32-jährige Niederösterreicherin das Dortmunder "Tatort"-Team. Ebenfalls Zuwachs erhält Berlin mit Jasna Fritzi Bauer und Dar Salim.

Sally Rooney Die 29-jährige Irin gilt als literarische Entdeckung des Jahrzehnts. BBC und Hulu machten zuletzt ihren Roman "Normal People" zur Serie über Liebe und Leiden unter jungen Menschen. 2021 kommt das Debüt "Conversations with Friends" über Millennials.

Manuel Rubey Erst Falco, dann Amadeus zu Weihnachten in "Louis van Beethoven", jetzt Hauptverdächtiger in "Jeanny – Das fünfte Mädchen". ORF und MDR machen aus dem Song einen Krimi.

Heinz-Christian Strache Ibiza und kein Ende: Jan Böhmermann und David Schalko entwickeln eine Satire über den gefallenen Vizekanzler und Parteichef. Näher an die Wirklichkeit will Sky mit einem Vierteiler nach der Vorlage der Aufdecker Frederik Obermaier und Bastian Obermayer. (Doris Priesching, 5.1.2021)

