Im Solo Die Maschine in mir (Version 1.0) beschäftigt sich Schauspieler Michael Maertens mit der Überwindung der Körperlichkeit durch Technik. Foto: Katharina Soskic

THEATER

Es ist kaum zu glauben, aber das Burgtheater hat eine Silvesterpremiere anzukündigen. In weiser Voraussicht wurde Die Maschine in mir (Version 1.0) von Dead Centre und Mark O’Connell für die digitale Vermittlung konzipiert. In diesem Solo beschäftigt sich Schauspieler Michael Maertens mit der Überwindung der Körperlichkeit durch Technik. Das Publikum "sitzt" via Tablets in den Sitzreihen. Dafür ist es nötig, vorab ein kleines Video von sich als bewegtes Porträt aufzunehmen. Keine Angst, alles ganz leicht! Am 31. 12., 18 Uhr. Es folgen weitere Termine. (afze)

KONZERT

Das Finale des Jahres gehört im Porgy & Bess der Gitarre: Am Mittwoch geigt Harri Stojka mit seinem Express. Am 31. 12. und am 1. 1. 2021 spielt, wie es seit Jahren Tradition ist, Karl Ratzer. Nur online zu sehen natürlich. (toš)

KUNST

Das Hehre und Edle, Gute und Wahre geht in der Kunst oft einher mit – nackten Popscherln. Der Account Museum Bums versammelt auf Instagram Werke mit baren Hinterteilen, ob auf Gemälden oder in Stein gehauen. Das alles geschieht reinen Gewissens, sind die Exponate doch vom Kunsthistorischen Museum in Wien bis zum Musée d’Orsay musealisiert. Das kann im Lockdown für einige heitere Minuten Ausstellungsbesuche ersetzen. (wurm)

KONZERT

Jener Abend, den das Wiener Konzerthaus zu Silvester ausstrahlen wird, bringt Meisterpianistin Martha Argerich und Tastenkollegin Sophie Pacini im Duo. Die Damen sind übrigens extra nach Wien gereist, um das zu Sendende aufzunehmen (zu sehen ab 31. 12., 20.00 Uhr) Und: Es wird interessant sein, zu erleben, wie impulsiv der Dialog zwischen den Generationen geraten wird. (toš)

OPERETTE

Strauß’ Die Fledermaus – direkt ins Haus: Die Staatsoper lädt am 31. Dezember zum Stream (ab 17 Uhr) ein. Dirigent Cornelius Meister führt u. a. Camilla Nylund (Rosalinde), Georg Nigl (Eisenstein), Regula Mühlemann (Adele) und Michael Laurenz (Alfred) durch das hitträchtige Verstelldichein. Peter Simonischek wird zum Ende hin als Frosch zeigen, wie sich Alkohol und Gleichgewicht verbinden lassen. ORF III überträgt ab 20.15 Uhr. (toš, 30.12.2020)