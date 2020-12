Ryan Cochran-Siegle riskierte viel und fand eine sehr schnelle Linie. Foto: AP/Marco Trovati

Bormio – Dem US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle ist in Bormio der große Coup gelungen. Zum Leidwesen der weiter auf einen Saisonsieg wartenden Österreicher. Der 28-Jährige gewinnt nach einer beherzten und perfekten Fahrt den Super-G auf der Stelvio. Zuvor war er in der Abfahrt in Gröden als Zweiter erst einmal auf einem Weltcuppodest gelandet, hatte aber beide Abfahrtstrainings in Bormio dominiert.

Mit Respektabstand von 0,79 Sekunden auf Platz zwei fuhr Vincent Kriechmayr. Die dahinter platzierten Norweger Adrian Smiseth Sejersted (0,94) und Aleksander Aamodt Kilde (1,18) fassten bereits große Rückstände aus. Ebenso der beste Schweizer: Val d'Isere-Sieger Mauro Caviezel lag als Fünfter bereits 1,36 Sekunden zurück.

Zweitbester Österreicher wurde Romed Baumann (1,45), der aber seit 2019 für Deutschland startet, als Siebenter. Zweitbester ÖSV-Läufer war schlussendlich Matthias Mayer (1,53) als Zehnter. Max Franz (2,34), Stefan Babinsky (2,41), Christian Walder (2,78) und Hannes Reichelt (3,55) konnten wie der Franzose Alexis Pinturault (1,78) oder der sechsfache Bormiosieger aus Italien, Dominik Paris (2,02), nicht um einen Spitzenplatz mitmischen. (honz, 29.12.2020)