In der Stadt Sisak wurden Gebäude beschädigt. Foto: AP

Zagreb – Ein Beben der Stärke 6,4 auf der Richterskala ist am Montag in Kroatien registriert worden. Das Zentrum des Bebens, das sich gegen Mittag ereignete, lag unweit der Stadt Petrinja, knapp 45 Kilometer südlich von Zagreb. Bereits am Vortag hatte es in der Stadt ein Erdbeben gegeben. Ersten Medienberichten zufolge soll es Verletzte geben. Wie der kroatische Sender HRT online berichtet, wurde das Stadtzentrum von Petrinja zerstört.

Das Erdbeben wurde auch in Österreich verspürt. Vor allem in Kärnten und Graz, aber auch bis Wien meldeten zahlreiche Personen über Social-Media-Kanäle, dass Luster gewackelt hätten und der Boden gebebt habe. (red, APA, 29.12.2020)