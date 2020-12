Liebe Leserin, lieber Leser,

"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" ist nicht nur ein Horrorfilm, sondern auch etwas, das so manches moderne Auto wohl über seine Besitzer sagen könnte. Denn die Fahrzeuge speichern mittlerweile erstaunliche Mengen an Daten. Außerdem hat Xiaomi sein neues Smartphone-Flagship, das Mi 11, vorgestellt. Es ist das erste Handy mit dem neuen Snapdragon 888-Chip. Und einem Games-Historiker ist ein Sensationsfund geglückt. Er hat einen "Workboy" aufgespürt. Mit dieser Erweiterung sollte es ursprünglich möglich werden, den Gameboy zu einer Art Bürocomputer zu machen.

Das alles und mehr lesen Sie heute bei uns!





Der Spion im Auto: Wie umfassend Fahrzeuge mittlerweile Daten über ihre Nutzer sammeln

Xiaomi Mi 11: Erstes Smartphone mit Snapdragon 888 wurde vorgestellt

Verloren geglaubte "Workboy"-Erweiterung für den Game Boy aufgespürt

Mitreden: Technische Probleme der Verwandten: Welche mussten Sie zu Weihnachten lösen?

Fehlerhafte Gesichtserkennung: Mann saß tagelang unschuldig in US-Gefängnis

Nach Instagram-Posting gekündigt: AKNÖ verhalf zu Entschädigung

Strafe: US-Luftfahrtbehörde fordert 182.000 Dollar von Drohnenpilot

Tüftler bringt Raytracing auf den Super Nintendo