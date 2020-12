Stefan Pollatschek, "Pest. Die Tragödie eines Wiener Arztes" Verlag der Theodor-Kramer-Gesellschaft

Es geht in diesem Buch um Ereignisse, die sich im Oktober 1898 in Wien zutrugen. Es wurde bereits 1938 verfasst und erschien zehn Jahre später in einer überarbeiteten Version. Unzeitgemäßer geht es kaum, möchte man meinen. Dennoch verdient es Stefan Pollatscheks Roman Pest, hier in dieser Rubrik vorgestellt zu werden.

Dessen Aktualität liegt nicht nur darin begründet, dass dieses Buch eines lang vergessenen Autors vor kurzem wiederaufgelegt wurde. Aktuell ist es vor allem wegen des Themas – und das liegt sowohl an den Ähnlichkeiten der Seuchenbekämpfung 1898 und 2020 wie auch an den medialen und politischen Begleiterscheinungen der (verhinderten) Epidemie.

So wie in Albert Camus’ metaphysischem Roman Die Pest geht es auch in der Pest von Pollatschek um mehr als nur um die gefährliche Infektionskrankheit.

Während diese bei Camus aber als Metapher für das Böse, den Krieg und den Nationalsozialismus gelesen werden kann, bleibt Pollatschek, ein Sozialdemokrat und Jude, konkret: Die Pest, das ist auch der Antisemitismus, dem Lueger und Co den Weg bereitet haben.

Beinahe-Katastrophe

Was die beiden Pest-Romane noch unterscheidet: Pollatschek, den der Antisemitismus 1938 aus Wien vertrieb, hält sich bei seiner fast nur in Dialogen gehaltenen Schilderung der Geschehnisse weitgehend an die Fakten.

Die Beinahe-Katastrophe ging auf eine Expedition junger Wiener Mediziner zurück, die 1897 nach Indien reisten und Kulturen des Pesterregers mitnahmen, um in Wien Experimente durchzuführen. Geleitet wurden diese vom 32-jährigen Mediziner Hermann Franz Müller.

Der Labordiener Franz Barisch steckte sich im Herbst 1898 bei Versuchstieren im "Pestzimmer" des anatomisch-pathologischen Instituts an. Seine Infektion wurde einige Tage falsch diagnostiziert, und so bestand die Gefahr, dass er andere Menschen infiziert haben könnte.

Dass der Pestausbruch auf zwei weitere Personen beschränkt bliebt, war dem umsichtigen Handeln Müllers zu verdanken. Dieser übernahm mit zwei Krankenschwestern die Pflege Barischs und isolierte sich nach dessen Tod mit den beiden im damals neuen Kaiser-Franz-Josef-Spital (heute: Klinik Favoriten), das auf Infektionskrankheiten spezialisiert war. Müller und die junge Krankenpflegerin Albine Pecha erlagen wenige Tage später (so wie Barisch zuvor) der Lungenpest. Doch eine Epidemie konnte verhindert werden.

Fake-News über Infektionen

Dennoch zirkulieren in den damaligen Zeitungen tagelang Fake-News über weitere Infektionen. Antisemitische Blätter wie das Deutsche Volksblatt, das vom christlich-sozialen Politiker Ernst Vergani herausgegeben wurde, nützen die Vorfälle zudem für eine Kampagne gegen jüdische Mediziner.

Auch Karl Lueger und andere Christlich-Soziale stimmten in die Kritik ein, obwohl kein einziger jüdischer Wissenschafter an den Pestexperimenten beteiligt gewesen war.

Pollatschek schrieb den Roman unmittelbar vor dem "Anschluss" 1938. Seine Absicht ist klar: Er wollte anhand der Geschehnisse 1898 darauf hinweisen, dass für den Antisemitismus in Österreich auch die Christlich-Sozialen und Lueger mitverantwortlich waren. Dass diese "Pest" Millionen Opfer fordern sollte, erlebte der Autor nicht mehr. Er starb 1942 im britischen Exil. (Klaus Taschwer, 29.12.2020)