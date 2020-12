FPÖ-Chef Norbert Hofer. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Norbert Hofer wäre beinahe Bundespräsident geworden. Inzwischen ist der Beinahe-Bundespräsident (wieder) unter die Verschwörungstheoretiker gegangen.

In einer Pressekonferenz erklärte er, die FPÖ werde nun das Thema "Corona-Impfung" und einen angeblich bevorstehenden Impfzwang zu ihrem Thema machen. Er selbst werde sich nicht impfen lassen. Die FPÖ starte nun eine Online-Unterschriftensammlung gegen den Impfzwang, die angeblich schon 140.000 Personen unterschrieben haben.

Hofer hat, wie so viele im rechtsextremen Dunstkreis, eine echte innere Affinität zu Verschwörungstheorien und ausgesprochenen Aluhut-Themen. Unvergessen seine Anfrage als Abgeordneter, was es denn mit den "chemtrails" auf sich habe.

Aluhut-Themen

Hofer und die FPÖ werden mit dieser neuen Masche einigen Erfolg haben. Die Impfskepsis oder ausgesprochene Impfgegnerschaft ist in Österreich recht hoch – ungeachtet der Tatsache, dass durch Impfen die furchtbarsten Infektionskrankheiten wie Kinderlähmung oder Pocken ausgerottet wurden. Im STANDARD wurden kürzlich die häufigsten Mythen über die Corona-Impfung seriös widerlegt.

Aber es gibt eine ganze, ungemein energetische Fake-Industrie, die es darauf angelegt hat, mit aller Macht die Bevölkerung gegen Impfen überhaupt und gegen die Corona-Impfung einzunehmen. Zum Teil handelt es sich dabei um die bekannten staatlichen Desinformationskünstler, die einfach die westlichen Demokratien destabilisieren wollen. Zum Teil sind es schlicht Verrückte, die aber mit einer beachtlichen technischen Expertise vorgehen. So kursiert derzeit in den sozialen Netzen ein Sujet, wonach der deutsche Erfinder des Biontech-Impfstoffes Uğur Şahin in einem ARD-Interview am 21. 12. gesagt haben soll: "Nein, ich und meine Mitarbeiter werden uns 2021 nicht impfen lassen … Wir müssen 1,3 Milliarden Impfdosen herstellen. Da können wir uns keine (krankheitsbedingten) Ausfälle leisten."

Widerlegung von Social-Media-Desinformation

Die sehr verdienstvolle Website "mimikama", die auf die Widerlegung von Social-Media-Desinformation spezialisiert ist, hat diese freche Fälschung rasch entlarvt. Uğur Şahin hatte in dem Interview gesagt, er werde sich impfen lassen, aber es müssten vorher die rechtlichen Voraussetzungen für seine Mitarbeiter geklärt werden. Doch die Fälschung ist nun einmal im Netz, und es werden sich genügend Unbelehrbare finden, die das unerschütterlich weiter glauben und weiter verbreiten.

Es gibt schwere Impffolgen. Im Fall des Biontech-Impfstoffes wird Menschen, die schon einmal eine schwere allergische Reaktion hatten ("anaphylaktischer Schock"), geraten, sich nur im Krankenhaus mit vorhandener Notfallmedizin impfen zu lassen. Das ist allerdings extrem selten. Angesichts einer Pandemie, die gerade in Österreich von einer beachtlichen Übersterblichkeit (mehr als normale Todesfälle) begleitet wird; und angesichts einer hohen, lebensstilbedingten Anzahl von gefährlichen Vorerkrankungen ist es extrem unverantwortlich, die Furcht vor dem Impfen weiter zu schüren.

Dass die FPÖ sich nun in die Kohorten der unverantwortlichen Angstmacher und Verschwörungsverbreiter einreiht, wundert niemanden, der die Natur der Partei kennt. (Hans Rauscher, 29.12.2020)