Mikaela Shiffrin. Foto: APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Semmering – Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin hat im ersten Durchgang des Slaloms am Zauberberg in 51,09 Sekunden die Bestzeit erzielt. Die 25-Jährige führt nur zwei Hundertstel vor der Schweizerin Michelle Gisin, greift aber nach ihrem 68. Erfolg im Skiweltcup, womit sie Marcel Hirscher (67) abhängen würde. Mehr Siege haben nur noch Landsfrau Lindsey Vonn (82) und die schwedische Legende Ingemar Stenmark (86) vorzuweisen.

Hinter Shiffrin und Gisin haben sich Katharina Liensberger (+0,32) mit Platz drei und Katharina Truppe (0,53) mit Rang vier ausgezeichnete Ausgangspositionen für die Entscheidung erarbeitet.

Etwas überraschend nur auf Platz sechs hinter der Schweizerin Wendy Holdener (0,69) landete die dreifache Saisonsiegerin Petra Vlhova (0,89) aus der Slowakei. Unmittelbar dahinter reihte sich auch etwas überraschend Franziska Gritsch (1,36) ein.

Gute Halbzeitplatzierungen erreichten auch Chiara Mair (1,65) als Zehnte und Katharina Gallhuber (1,96) als Zwölfte. Mit Katharina Huber als 20. klassierten sich insgesamt sechs ÖSV-Läuferinnen für das Finale unter Flutlicht (ab 18.30 Uhr). (red, 29.12.2020)

Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Damen am Dienstag in Semmering

1. Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 51,09 Sek.

2. Michelle Gisin (SUI) 51,11 +0,02

3. Katharina Liensberger (AUT) 51,41 +0,32

4. Katharina Truppe (AUT) 51,62 +0,53

5. Wendy Holdener (SUI) 51,78 +0,69

6. Petra Vlhova (SVK) 51,98 +0,89

7. Franziska Gritsch (AUT) 52,45 +1,36

8. Lena Dürr (GER) 52,66 +1,57

9. Erin Mielzynski (CAN) 52,69 +1,60

10. Chiara Mair (AUT) 52,74 +1,65

11. Kristin Lysdahl (NOR) 52,94 +1,85

12. Katharina Gallhuber (AUT) 53,05 +1,96

13. Thea Louise Stjernesund (NOR) 53,14 +2,05

14. Federica Brignone (ITA) 53,28 +2,19

15. Andrea Filser (GER) 53,31 +2,22

weiter:

20. Katharina Huber (AUT) 53,44 +2,35

nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

34. Bernadette Lorenz (AUT) 54,19 +3,10

48. Marie-Therese Sporer (AUT) 55,42 +4,33

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Lisa Grill (AUT)