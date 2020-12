Das Spielejahr 2020 neigt sich dem Ende zu und hat uns so manches Highlight, aber auch diverse Enttäuschungen beschert. Irgendwo dazwischen rangiert die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077, einem eigentlich guten Spiel, das besonders auf Konsolen an massiven technischen Gebrechen leidet. Indie-Freunde durften sich hingegen über den überraschend etwas vorgezogenen Release des brutal schweren Plattformers Super Meatboy Forever freuen.

Auch das neue Jahr wird wieder reichlich Spielekost für verschiedene Geschmäcker bringen. Egal ob man Weltraumaction bevorzugt, gerne auf Zombies schießt, oder epische Burgen bauen möchte – für jeden wird etwas dabei sein. Wir haben eine Auswahl an zehn Spielen getroffen, auf die man 2021 ein Auge haben sollte.

Stronghold: Warlords

Windows

Release: 26. Jänner

Seit 2001 schickt die Stronghold-Reihe Spieler in verschiedene Epochen des Mittelalters, um dort ihr Geschick als Burgenbauer und Militärstrategen auf die Probe zu stellen. Sieben Jahre nach dem letzten Teil, Stronghold Crusader 2, haben sich die Firefly Studios nun Asien vorgenommen.

In Stronghold: Warlords stehen sich die Herrscher der westasiatischen Steppen, mächtige Dynastien aus China und Japans Samurai-Generäle (Shogun) gegenüber. Der Betatest läuft schon länger und das Feedback ist bisher sehr positiv. Es sollte also kaum noch etwas schief gehen können, bis das Game laut Plan am 26. Jänner erscheint.

Martha is Dead

Windows, PS 5, Xbox SX

Release: voraussichtlich im 1. Quartal

Die Macher von Town of Light, das italienische Indiestudio LKA, werden uns mit Martha is Dead schwere Kost servieren. Als Zwillingsschwester der titelgebenden Martha muss man nicht nur deren überraschenden und brutalen Tod verarbeiten, sondern auch mit der näher rückenden Kriegsfront im Italien des Jahres 1944. Traumaerfahrung, reale Ereignisse und volkstümliche Erzählungen sollen sich hier in ein atmosphärisches und berührendes Werk vermengen, das lange in Erinnerung bleibt.

Everspace 2

Windows, PS4, Xbox One

Release: Jänner (Early Access)

Viel weniger bedrückend geht es in Everspace 2 zu. Der erfolgreich gecrowdfundete Nachfolger des Weltraum-Actiongames aus 2017 wird größer und gleichzeitig zugänglicher. Gemischt werden Raumschiffgeplänkel mit Rollenspielelementen und der Risiko-Belohnungs-Mechanik von Roguelikes.

Im All locken Abenteuer und Rohstoffe, um das eigene Schiff mit der Zeit aufzurüsten. Dabei schließt die Story nahtlos an den ersten Teil an, allerdings befindet man sich nun auf der Flucht vor seinen einstigen Auftraggebern. Der Titel von Rockfish Games geht demnächst in den Early Access-Release und soll auch noch heuer in der fertigen Ausführung erscheinen. Pew pew pew!

Back 4 Blood

Windows, PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox SX

Release: 22. Juni

Es ist mittlerweile elf Jahre her, das Valve bis zu vier Spieler gemeinsam in einen Überlebenskampf gegen Unmengen an Untoten in verschiedenster Ausführung schickte. Der Koop-Shooter erlangte Kultstatus, doch trotz diverser Gerüchte fehlt es bis heute an einem Nachfolger.

Das hat auch einem Teil der einstigen Entwickler zu lange gedauert, weswegen sie nun unter der Flagge von Turtle Rock mit Back 4 Blood nun einfach selbst ein spirituelles Sequel liefern. Gute alte, Koop-Action gepaart mit moderneren Spielelementen. Der eine oder andere Adrenalinschub im inoffiziellen Left 4 Dead 3 scheint garantiert.

Stalker 2

Windows, Xbox SX

Release: wahrscheinlich 2. Jahreshälfte

2007 entließ das Studio GSC Gameworld die Spieler in einem alternativgeschichtlichen Setting in die "Zone" rund um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl. Dort suchte man als Gestrandeter mit Gedächtnisverlust wertvolle Artefakte, während man langsam auch mehr über die eigene Vergangenheit erfährt.

Stalker: Shadow of Chernobyl gilt als einer der ersten richtig guten Open-World-Shooter und genießt Kultstatus unter seinen Fans. Zu tun bekam man es nicht nur mit gefährlicher, radioaktiver Strahlung, sondern auch mysteriösen Anomalien, übellauniger, mutierter Fauna und nicht zuletzt auch anderen Schatzjägern mit wenig zimperlichen Methoden. Viel hat man seit der Vorstellung der ersten Fortsetzung seit Call of Pripyat (2009) im vergangenen Sommer zwar nicht verraten, aber Stalker 2 gehört auf jeden Fall zu den Games-Projekten des kommenden Jahres, die man genauer im Auge behalten sollte.

Diablo: Immortal

Android, iOS

Release: voraussichtlich 1. Jahreshälfte

Die Vorstellung des offiziellen Diablo-Mobile Games verlief unter denkbar schlechten, selbst verschuldeten Umständen für Blizzard. Statt dem von Fans auf der eigenen Hausmesse erwarteten Diablo 4 kündigte man Diablo: Immortal an. Der Sager "Don’t you guys have phones?" wurde zum Symbol der Entfremdung zwischen dem Gamesstudio und seinen Fans. Diablo 4 ist mittlerweile angekündigt und für das fehlende Gespür des Unternehmens kann der Handyableger wenig dafür.

Und tatsächlich: Mittlerweile konnten einige Pressevertreter und Youtube-Persönlichkeiten den Titel anspielen und bescheinigen ihm Potenzial. Seit Mitte Dezember läuft außerdem ein Alphatest in Australien, sodass man annehmen kann, dass das Game gute Chancen hat, im Laufe des ersten Halbjahrs 2021 zu erscheinen. Eigentlich ein idealer Zeitvertreib, bis dann – voraussichtlich 2022 – Diablo 4 auf PCs und Konsolen kommt. Denn schließlich haben wir ja alle Smartphones, oder? ;)

Beyond Good & Evil 2

Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox SX

Release: wohl im Laufe des Jahres

Es ist ziemlich still geworden rund um Beyond Good & Evil 2, dessen Ankündigung auf der E3 2017 für viel Freude gesorgt hat, zumal 14 Jahre nach dem Release des ersten Teils kaum jemand damit gerechnet hat. Und obwohl man derzeit nicht viel hört, soll laut Publisher Ubisoft die Entwicklung gut voran gehen. Das Abenteuer von Jade und ihrer Crew soll diesmal in eine riesige offene Welt führen, in der man sich vom Noname zum Helden arbeiten kann.

Dabei kann man auch an ein eigenes Raumschiff gelangen und eine Crew engagieren, um auch abseits des Startplaneten zu abenteuern – und das wahlweise gemeinsam oder in einer geteilten, offenen Welt im Koop-Modus. Ubisoft hat zwar noch kein konkretes Releasedatum genannt, aber angesichts des Starts der neuen Konsolen und der mittlerweile dreieinhalb Jahre Entwicklungszeit darf man zuversichtlich sein, dass es sich 2021 ausgeht.

Halo Infinite

Windows, Xbox One, Xbox SX

Release: Ende 2021

Definitiv für 2021 angekündigt, wenn auch erst für die Weihnachtssaison, ist der nächste Teil der Halo-Reihe, der nach langer Zeit auch wieder unmittelbar für Windows umgesetzt wird. Halo Infinite soll storytechnisch an Halo 5: Guardians anknüpfen und das "bisher größte Abenteuer" des Master Chief werden.

Außerdem feiert der Splitscreenmodus zum gemeinsamen Spielen auf einem Gerät sein Comeback, nachdem dessen Entfernung beim Vorgänger bei den Fans auf einigen Unmut gestoßen ist.

God of War: Ragnarök

PS5, eventuell PS4

Release: Im Laufe des Jahres

Auch ein notorisch wütender Kerl wie Halbgott Kratos ist wandlungsfähig. Als man ihn beim gelungenen Reboot der Serie 2018 in den hohen Norden verfrachtete, wurde er vom rachsüchtigen Barbaren zu einer Vaterfigur. In Ragnarök wird es gemäß dem Namen weiter nordisch bleiben, zumal die Entwickler auch zu Protokoll gaben, noch einiges an Storymaterial auf der Kante gehabt zu haben.

Viel haben sie sich allerdings nicht in die Karten schauen lassen, weswegen eifrig über das Game spekuliert wird. Erwartet wird, dass Kratos’ Sohn Atreus nicht nur wieder im Zentrum der Handlung stehen, sondern gar seine "wahre" Identität der Geschichte eine düstere Fassade geben wird. Unklar ist allerdings, ob God of War: Ragnarök auch für die Playstation 4 umgesetzt wird oder nur für die PS 5 kommt. Nicht nur für Fans der Reihe, sondern für alle Freunde von Action-Adventures könnte hier ein Highlight des Spielejahres 2021 bevorstehen.

12 Minutes

Windows, Xbox One

Release: Im Laufe des Jahres

Eine Mischung aus Beziehungsdrama, Knobelspiel und "Täglich grüßt das Murmeltier" soll 12 Minutes werden. Das Spiel von Annapurna Interactive ist mit Daisy Ridley, Willem Dafoe und James McAvoy nicht nur prominent besetzt, sondern hat auch das Potenzial, dem Adventure-Genre ganz neue Impulse zu geben.

Es ist ein interaktiver Thriller, in dem man nicht nur dem eigenen Tod entrinnt, sondern dabei auch noch das Geheimnis seiner Lebensgefährtin ergründet, die es erstmal davon zu überzeugen gilt, dass man Einblick in die Zukunft gewonnen hat. Ein heißer Anwärter auf eine Überraschung und Durchbruch für das Genre.

Bonus-Eintrag: Gothic Remake

Windows

Release: Vielleicht im Laufe des Jahres

Im Dezember 2019 überraschte Publisher THQ Nordic mit der Veröffentlichung eines spielbaren Teasers für ein Remake des Rollenspiel-Klassikers Gothic. Damit wollte man die Stimmung und Stoßrichtung testen. Zwei Monate – und überwiegend positives Feedback – später, meldete man, dass ein in Barcelona neu gegründetes Entwicklerstudio sich dem Projekt annehmen werde.

Klar, nicht jede Änderung, die man im Vergleich zum Anfang des Originals vorgenommen hatte, stieß auf Gegenliebe. Doch insgesamt, so befand auch DER STANDARD, konnte die Probierversion die Stimmung gut einfangen. Seitdem hat man allerdings nicht mehr viel gehört und zum Releasedatum verriet man nicht mehr, als dass das Spiel nicht 2020 erscheinen werde. Für das kommende Jahr dürften die Chancen nicht so schlecht stehen. (gpi, 29.12.2020)