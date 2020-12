Montagabend war FPÖ-Chef Norbert Hofer zu Gast bei Martin Thür in der "ZiB 2". Die Interviewfragen waren nicht ganz nach Hofers Geschmack. Foto: screenshot, orf-tvthek

Hier kommen die Mediennews vom Dienstag:

TV-Tagebuch: Warum Norbert Hofer keine Fernsehgebühr zahlt: FPÖ-Chef bei Martin Thür in der "ZiB 2" – Nicht nur wie, sondern auch was Thür die blaue Nummer eins fragte, hatte es in sich

Rückblick: Freiheit, Schach und Feuer – Die besten Serien 2020 – Im Corona-Jahr waren Serien wichtiger denn je. Abo-Kunden verkürzten sich so den Lockdown. Ein Rückblick auf Höhe- und Tiefpunkte

Bilanz: Reporter ohne Grenzen: 2020 mindestens 50 Journalisten getötet – Mexiko, Irak, Afghanistan, Indien und Pakistan am gefährlichsten

Etat-Prognose 2021 – Helmut Brandstätter (Neos): "Im ORF wird die ÖVP entscheiden, was ihr nützt" – Ehemaliger "Kurier"-Herausgeber: "Ökonomischer Druck auf die klassischen Medien nimmt weiter zu, ebenso der Druck der Regierung"

Etat-Prognose 2021 – Wolfgang Rosam: "Bei weniger Regierungsunterstützung wird Boulevard erster Verlierer sein" – PR-Experte und "Falstaff"-Herausgeber: "Kurze, aber heftige Insolvenzwelle im zweiten und dritten Quartal 2021"

Etat-Prognose 2021 – Angelika Simma-Wallinger über Medien 2021: "Wer jetzt mit Experimenten startet, ist zu spät dran" – Hochschullehrerin für Intermedia in Vorarlberg: "Bedürfnis nach qualitätsvoller Information und steigende Zahlungsbereitschaft dafür"

Satire: Presserat befasst sich mit "Best of Böse": Nadja Bernhard wirft "Falter" Sexismus und fehlende Recherche vor – Eine "Heute"-Story über Bernhards Brille sei nicht geprüft worden

Switchlist: Schluss mit lustig, Ist das Leben nicht schön? Universum: Victoriafälle, Universum History: Kaiser Karl V., 30 Jahre Batic und Leitmayr, Spiel mir das Leben vom Tod – TV-Tipps für Dienstag

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.