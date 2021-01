Großdemo

1.276 Postings

Die Köpfe hinter den "Querdenker"-Demos

Am Samstag rufen Gegner der Corona-Maßnahmen zum "Tag der Befreiung" auf. Zwölf angemeldete Demozüge halten die Polizei in Wien in Atem. DER STANDARD stellt das Netzwerk der Szene vor