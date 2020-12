Foto: AP/Matthias Schrader

Oberstdorf – Der deutsche Lokalmatador Karl Geiger hat in Oberstdorf den Auftakt der Vierschanzentournee gewonnen. Der Skiflug-Weltmeister setzte sich am Dienstag mit den Weiten von 127 und 136,5 Metern 2,8 Punkte vor dem polnischen Routinier Kamil Stoch und Marius Lindvik aus Norwegen durch. Österreichs Skispringer fielen in der Entscheidung kollektiv zurück, Stefan Kraft wurde als Sechster hinter Weltcup-Leader Halvor Egner Granerud und Markus Eisenbichler bester Österreicher.

Der Halbzeit-Dritte Philipp Aschenwald landete auf Platz acht, Jan Hörl und Daniel Huber auf den Plätzen elf und 13. Thomas Lackner sprang beim Tournee-Debüt als 24. in die Punkteränge. Michael Hayböck hatte als 48. des ersten Durchgangs das Finale der Top-30 verpasst. (APA, red, 29.12.2020)

Vierschanzentournee, Auftakt in Oberstdorf:

Endstand:

1. Karl Geiger GER 127,0/136,5 291,1

2. Kamil Stoch POL 125,0/132,5 288,3

3. Marius Lindvik NOR 126,5/135,5 285,2

4. Halvor Egner Granerud NOR 122,0/131,0 280,1

5. Markus Eisenbichler GER 118,0/142,0 274,3

6. Stefan Kraft AUT 126,5/125,0 273,6

7. Andrzej Stekala POL 123,0/136,5 273,3

8. Philipp Aschenwald AUT 130,0/127,0 273,0

9. Anze Lanisek SLO 120,5/135,5 270,1

10. Ziga Jelar SLO 128,0/124,0 269,8

11. Jan Hörl AUT 129,0/123,5 266,7

12. Domen Prevc SLO 129,0/126,5 266,2

13. Daniel Huber AUT 121,0/127,5 265,4