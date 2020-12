So klein war noch keine N64-Hardware.

Mit über acht Millionen Abonnenten ist der Youtuber GmanModz kein Unbekannter in der Modder-Szene. Sein aktuellstes Projekt ist ein portables Nintendo 64, das zudem das kleinste der Welt geworden ist.

GmanModz

Kein Emulator

GmanModz zeigt in seinem neueste Video, wie er ein Nintendo 64 zerlegt und dessen Einzelteile mit anderen kombiniert. Wichtig ist ihm dabei zu erwähnen, dass es sich nicht um einen Emulator handelt, sondern man an der Rückseite tatsächlich originale N64-Module in das Gerät stecken kann. Dennoch schafft er es, das Gerät so klein zu machen, dass es kaum größer als eines der Module ist.

Der Komfort des Handhelds ist laut dem Modder jedoch nicht besonders, aber das sei ein nötiger Kompromiss. So ist die Displaygröße mit 3,5 Zoll eigentlich zu klein für viele Spiele, um etwa Texte gut lesen zu können, und auch der Akku hält nicht besonders lange.

Nintendo 64

Das Nintendo 64 erschien in Europa 1997, fast ein Jahr nach dem Start in Japan. Als Nachfolger für das Super Nintendo war die dritte stationäre Konsole von Nintendo nicht ganz so erfolgreich wie vom Hersteller gewünscht. Zum Start waren lediglich zwei Spiele erhältlich, Super Mario 64 und Pilotwings 64. Im Gegensatz zur damaligen Konkurrenz Playstation und Sega Saturn setzte Nintendo weiter auf Module. Das brachte zwar kürzere Ladezeiten, aber dafür auch weniger Speicherkapazität für Spiele. Rund 32 Millionen Stück konnte Nintendo von der Konsole verkaufen. Zu den wichtigsten Spielen gehören Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time und Goldeneye 007. (aam, 30.12.2020)