Asuka Yoshikawa erzählt auf Twitter ebenfalls über ihre Arbeit am Spiel.

Foto: Aitaikimochi

Es ging ein lauter Aufschrei des Glücks durch die Gaming-Community, als Sony auf der Electronic Entertainment Expo 2005 erste bewegte Bilder zu einem Final-Fantasy-VII-Remake zeigte. Es sollten weitere 15 Jahre vergehen, bis das Spiel auf der Playstation 4 das Licht der Welt erblicken erblickte. Trotz der langen Entwicklungszeit war die Neuauflage nicht das gesamte Spiel, sondern nur die ersten Stunden des Originalspiels mit mehr Facetten, Figuren und Nebenmissionen angereichert. Wann die Geschichte mit einem zweiten Teil weitergehen würde, verrieten die Entwickler bis vor Kurzem nicht.

Dreharbeiten laufen

Auf Twitter verrät die Motion-Capturing-Darstellerin Asuka Yoshikawa nun, dass sie vier Stunden für Aufnahmen im Studio verbracht hat. Sie verweist in dem Tweet zudem auf ein Interview in der japanischen Fachzeitschrift "Famitsu", in dem Square Enix Produzent Yoshinori Kitase über den Start der Arbeiten am Spiel spricht. Leider halten sich alle Beteiligten bezüglich eines möglichen Erscheinungsdatums noch zurück. Mit einem Release 2021 ist also eher nicht zu rechnen. (red, 30.12.2020)