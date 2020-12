Atlas und Spot sind inzwischen ziemlich gelenkig. Foto: Youtube/Screenshot

Die Roboter des in den USA angesiedelten Unternehmens Boston Dynamics sind sowieso schon berühmt. Vor allem der Vierbeiner Spot, aber auch das humanoide Modell Atlas sind für ihre vielfältigen Fähigkeiten bekannt. Zum Beispiel können sie Gymnastikübungen absolvieren oder Türen öffnen. In einem neu veröffentlichten Video lässt der Konzern die Roboter als Jahresabschluss nun tanzen.

Boston Dynamics

Do You Love Me?

Zu sehen ist neben Atlas und Spot auch das "Handle"-Modell. In einer Fabrikhalle kommen sie zusammen und präsentieren eine Choreografie zum Lied Do You Love Me von den Contours.

Dass die Roboter des Unternehmens das Tanzbein schwingen können, zeigte Boston Dynamics bereits 2018. In einem Video tanzte Spot damals zu Uptown Funk und machte den "Running Man".

BostonDynamics

Kein CGI

Das neue Video hebt all das jedoch auf ein neues Level, indem die Roboter eine koordinierte Tanzeinlage absolvieren. Im Vergleich zu früheren Präsentationen fällt insbesondere die stark weiterentwickelte Bewegungsfreiheit von Atlas auf. Tesla-Chef Elon Musk hält auf Twitter deswegen fest: kein CGI.

Boston Dynamics wurde kürzlich von Hyundai um 1,1 Milliarden US-Dollar gekauft. Ziel des südkoreanischen Konzerns ist es, das eigene Roboterangebot sowohl in der Logistik als auch im Dienstleistungsbereich zu verbessern. Der Standort in den USA soll die Rekrutierung neuer Entwickler erleichtern und die Zusammenarbeit mit neuen Partnern ermöglichen. (red, 30.12.2020)