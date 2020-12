"Ohne Vertrauen des Klubs kann ich der Aufgabe nicht gerecht werden, die gesamte Landespartei zu vertreten, das geht nur gemeinsam", schreibt Hebein auf Facebook. Foto: APA/ Helmut Fohringer

Es war trotz des erfolgreichsten Wahlergebnisses der Grünen bei einer Wiener Landtagswahl schon länger bekannt: Birgit Hebein wird als Parteivorsitzende zurücktreten. Und zwar im Jänner, wie sie nun auf Facebook bekanntgab. Nachdem SPÖ und Neos künftig die politischen Geschicke in Wien leiten und die Grünen in die Oppositionsrolle gerutscht sind, blieb die ehemalige Vizebürgermeisterin parteiintern außen vor, als es um den grünen Klubvorsitz im Rathaus und den Posten einer nichtamtsführenden Stadträtin ging. Das hat bei Hebein "Spuren hinterlassen". Sie verzichtete auch auf ihr Gemeinderatsmandat.

"Liebe Leute", schreibt Hebein, "das Jahr neigt sich dem Ende zu, und es wird Zeit, von euch und Ihnen als Landesparteivorsitzende der Wiener Grünen Abschied zu nehmen. Ich werde als Konsequenz der Dynamiken und Entscheidungen im Rathausklub den Parteivorsitz im Jänner zurücklegen. Ohne Vertrauen des Klubs kann ich der Aufgabe nicht gerecht werden, die gesamte Landespartei zu vertreten, das geht nur gemeinsam."

Spätestens im Juni soll ein neuer Parteivorsitz gewählt werden. "Bis dahin lege ich meine Nachfolge in die Hände der engagierten Landesleitung bzw. des Parteisekretärs, der mich vertreten wird. Nach den weiteren letzten notwendigen Gesprächen erfolgt die Übergabe Mitte Jänner."

"Absurd, dass wir hier eine ÖVP 'anbetteln' müssen"

In ihrem Posting blickt Hebein zurück, aber auch nach vorne. Die Grünen als "ökologisch und sozial gerechte Stadtpartei" sieht sie als Chance für Wien und für die Partei selbst im Lichte einer Coronavirus-, aber auch einer Klimakrise. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, "wie verwundbar unsere Gesellschaft ist". Es sei aber auch sehr vieles sichtbar geworden. "Nur zu Hause zu sein und wir verkümmern; mehrheitlich Frauen halten die Gesellschaft am Laufen, unterdurchschnittlich bezahlt. Jetzt zeigt sich: In die kritische und nachhaltige Infrastruktur zu investieren lohnt sich. Selbst neoliberale Privatisierungshüter werden still. In grünen, sozial gerechten Konjunkturprogrammen liegt eine Chance für den Aufschwung."

Das Jahr ende aber auch mit einer Schande, moniert Hebein. "Geflüchtete leben in griechischen Lagern im Dreck und in der Kälte. Wir müssen die Menschen dort herausholen. Wir haben Platz für sie. (...) Es ist absurd, dass wir hier eine ÖVP 'anbetteln' müssen, humanitäre Hilfe zu 'erlauben'. Und es ist niemandem zu erklären, dass wir nicht alles tun, um es zu ermöglichen. Und hier sehe ich auch eine offene Frage für die Grünen. Wie wir Politik machen, hat zentral damit zu tun, was wir erreichen."

Hebein will sich auch weiterhin politisch engagieren. "Wo und wie ich zukünftig meinen Beitrag zu einer besseren Welt leisten werde, weiß ich noch nicht. Ich bin mir sicher, dabei werde ich einigen von euch begegnen." (jan, 30.12.2020)