Christian Kladiva und Ingo Hofmann (Merkur Versicherung) mit neuem Logo. Foto: Merkur Versicherung AG/ Ferlin-Fiedler

Graz – Die Merkur Versicherung geht mit einem überarbeiteten Markenauftritt und mit neuem Logo ins neue Jahr. "Wir entfalten visuell, was wir in unseren Werten ausdrücken, was wir unseren Kunden wie auch Mitarbeitern in die Hände legen: Freiheit und Selbstbestimmung. Mit dem neuen Auftritt betonen wir unsere 222-jährige Identität und setzen ein starkes Zeichen für die Zukunft, das ohne unsere Traditionsgeschichte nicht denkbar wäre", sagt dazu Christian Kladiva von der Merkur Versicherung.

Merkur Versicherung

Der neue Markenclaim lautet "Weil ich das Wunder Mensch bin". Für die kreative Umsetzung der Leitidee und des neuen Markenauftritts ist die Wiener Agentur Arts & Crafts rund um die Geschäftsführer Tom Krutt und Gerd Haselsteiner verantwortlich. Ab 2. Jänner 2021 ist der neue Auftritt in Print- wie auch Onlinemedien sowie im neuen TV-Spot zu sehen. (red, 30.12.2020)