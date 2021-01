Prince bei einem Auftritt in Antwerpen 2010 – zu sehen in der Arte-Doku um 22.40 Uhr. Foto: Dirk Waem/BELGA/dpa-Bildfunk

SWITCHLIST

10.20 KOMÖDIE

Paddington 2(GB/F 2017, Paul King) Der liebenswerte, mittlerweile bestens integrierte Bär muss sich Geld für ein Geschenk verdienen. In die Quere kommt ihm Bösewicht Phoenix Buchanan, wunderbar schmierig verkörpert von Hugh Grant. Wie schon der erste Film erneut ein Volltreffer.

Bis 12.00, ORF 2

11.15 LIVE

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2021 Live aus dem Wiener Musikverein, wenn auch ohne die gewohnte Publikumskulisse: das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, zum sechsten Mal unter der Leitung des italienischen Dirigenten Riccardo Muti. Felix Breisachs Pausenfilm um 11.50 ist dem Burgenland gewidmet. Bis 13.50, ORF 2

18.15 VENEDIG

Neujahrskonzert 2021 aus dem Teatro La FeniceNoch ein Neujahrskonzert: Orchestra e Coro del Teatro La Fenice unter der Leitung von Daniel Harding. Bis 19.20, Arte

20.15 KOMÖDIE

Und täglich grüßt das Murmeltier (Groundhog Day, USA 1993, Harold Ramis) Der zynische Wetterreporter Phil (Bill Murray in einer Paraderolle) wird ins Provinznest Punxsutawney geschickt, um über den Murmeltiertag zu berichten. Dabei gerät er in eine Zeitschleife und braucht sehr lange, um sich zu läutern. Harold Ramis’ perfekt konstruierte und wirkungsmächtige Komödie kann man sich mit Gewinn immer wieder ansehen. Bis 22.10, RTL 2

20.15 LANDKRIMI

Das letzte Problem (Ö 2019, Karl Markovics) Das Hotel Edelweiß in Vorarlberg ist eingeschneit, als ein Mord passiert. Aus den Reihen der Gäste wird ein Wiener Kommissar vorstellig, der sich mit seinem Assistenten Freitag an die Ermittlungen macht. Hauptdarsteller und Regisseur Karl Markovics stellt mit Autor Daniel Kehlmann Krimiklischees auf den Kopf. Mit Erfolg. Bis 21.45, Arte

22.35 DROGEN-THRILLER

Sicario 2(Sicario: Day of the Soldado, USA 2018, Stefano Sollima) CIA-Agent Matt (Josh Brolin) und Söldner Alejandro (Benicio del Toro) kehren in der Drogen-Thriller-Fortsetzung an die mexikanische Grenze zurück. Bis 0.35, ORF 1

22.40 MUSIKDOKU

Prince – Sexy Mother F*****(D 2018, Oliver Schwab) Fast vier Jahrzehnte definierte Prince die Popmusik maßgeblich mit. Oliver Schwabs Doku zeigt Archivaufnahmen und Konzertmaterial, spürt aber auch der Selbstinszenierung des charismatischen Künstlers nach. Bis 23.35, Arte

23.20 MUSIKKOMÖDIE

Mamma Mia! (USA 2008, Phyllida Lloyd) Die Handlung um die Hochzeit der Tochter und deren Vatersuche unter den Ex-Lovern der Mutter ist ebenso bekannt wie die Ingredienzien: Abba-Songs! Amanda Seyfried und Meryl Streep!! Griechenland!!! Fakt ist, dass die Filmversion von Mamma Mia! ein großartiges Feelgoodmovie ist. Das kann in Zeiten wie diesen nicht schaden. Bis 1.00, ZDF

23.35 DAVID BOWIE

Ziggy Stardust and the Spiders from Mars(GB 1979/2003, D. A. Pennebaker) Am 3. Juli 1973 trug David Bowie seine Kunstfigur Ziggy Stardust bei einem Auftritt im Londoner Hammersmith Odeon zu Grabe. Der legendäre Dokumentarfilmer D. A. Pennebaker (Dont Look Back) war mit dabei. Das Ergebnis ist in der Version von 2003 mit aufgefrischtem Ton zu sehen und hören. Bis 1.05, Arte