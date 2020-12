Pop Around the Clock, Pappa ante Portas, Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker, Ice Age 3, Wall-E, Blondinen bevorzugt, Shining – dazu die Radiotipps

Bereitet seiner Umgebung nicht nur Freude: Loriot in "Pappa ante Portas" als in die Frühpension geschickter Einkaufschef Heinrich Lohse, der nunmehr als Privatier für Chaos sorgt, ARD, 18.30 Uhr. Foto: ARD Degeto

6.30 THEMENTAG

Pop Around the Clock Musikfilme rund um die Uhr auf 3sat: Den Auftakt macht Bob Dylans 30th Anniversary Concert Celebration, gefolgt u. a. von Elvis Presleys legendärem Comeback Special (9.30), gleich zwei Prince-Filmen (ab 11.30) plus einem Grammy Salute an den großen kleinen Meister aus Minneapolis (23.45). Bis 6.00, 3sat

18.30 KOMÖDIE

Pappa ante Portas (D 1991, Loriot, Renate Westphal-Lorenz) Buchhalter aus Leidenschaft: Einkaufschef Heinrich Lohse ordert Radiergummi für die nächsten 40 Jahre und wird deswegen in Frühpension geschickt – um fortan zu Hause Chaos zu stiften. Loriot ist in seinem zweiten Spielfilm mit Evelyn Hamann in großer Form. Bis 20.00, ARD

18.35 KONZERT

Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker 2020 Spanische Klänge gibt es unter Chefdirigent Kirill Petrenko zu hören. Gitarrist Pablo Sáinz-Villegas spielt Rodrigos Concierto de Aranjuez.Bis 20.15, Arte

20.15ANIMATIONSFILM

Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los(Ice Age: Dawn of the Dinosaurs, USA 2009, Carlos Saldanha, Michael Thurmeier) Zusammenhalten in unsicheren Zeiten. Das ist auch ein Thema im dritten Film der Ice Age-Reihe, in dem Manni und Elli in freudiger Erwartung ihres Mammutnachwuchses sind. Bis 22.05, Sat.1

20.15 ANIMATIONSFILM

Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf (USA 2008, Andrew Stanton) 700 Jahre in der Zukunft ist der Planet Erde zu einer Mülldeponie verkommen. Der kleine Müllroboter sortiert weiterhin die Überreste einer dem Konsumrausch verfallenen Welt. Der vielleicht schönste, für alle Generationen lohnende Film aus dem Hause Pixar. Bis 22.00, RTL 2

22.20 SILVESTERKLASSIKER

Ein echter Wiener geht nicht unter: Jahreswende Kein Silvester ohne Edmund "Mundl" Sackbauer (Karl Merkatz) und seine Raketen! Auch heuer nicht. Bis 23.20, ORF 1

23.05 KOMÖDIE

Blondinen bevorzugt (Gentlemen Prefer Blondes, USA 1953, Howard Hawks) Marilyn Monroe singt Diamonds Are a Girl’s Best Friend und fordert mit Showgirl-Freundin Jane Russell die Männer zweier Kontinente heraus. Bis 0.40, Servus TV

0.00 MITTERNACHT

Zum Jahreswechsel Solisten (Olga Esina und Roman Lazik) und Mitglieder des Corps de Ballet des Wiener Staatsballetts tanzen im Oberen Belvedere mit dem "Donauwalzer" ins neue Jahr. Bis 0.13, ORF 1/ORF 2

0.05 HORRORKLASSIKER

Shining (GB/USA 1980, Stanley Kubrick) Stephen King soll mit Stanley Kubricks Verfilmung seines Romans Shining wenig Freude gehabt haben. Das ändert nichts daran, dass der US-Regisseur mit Jack Nicholson in einer ikonischen Hauptrolle sein filmisches Universum einem Höhepunkt zuführte. Mit einem Horrorthriller, der bis heute nachwirkt. Bis 2.05, ATV 2