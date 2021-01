Speziell sollen die Caviar-Version der Airpods die Gold- und Krokodilleder-Akzente machen. Foto: Caviar

Die russische Firma Caviar ist inzwischen schon für ihre besonders luxuriösen Ausführungen von sowieso schon eher teuren Technik-Produkten bekannt. Nachdem letztes Jahr ein 140.000 Dollar teures iPhone im Jesus-Design angeboten wurde, geht es nun in die nächste Runde: Und zwar mit vergoldeten Airpod Max-Kopfhörern, die kommendes Jahr für schlappe 97.500 Euro erhältlich sein sollen.



Während die Ohrmuscheln in dieser Sonderausführung in 18-karätigem Gold ruhen, wurde der Kopfbügel mit wahlweise weißem oder schwarzem Krokodilleder überzogen. Ein auffälliges Design, das vor allem in einem schnellen Diebstahl resultieren würde, ist sich Youtuber Marques Brownlee sicher.



Goldenes Gaming-Zeitalter

Neben den teuren Kopfhörern plant Caviar auch eine Sonderedition der überall ausverkauften Playstation 5. Sowohl die Konsole selbst als auch der beigelegte Controller sollen mit Gold überzogen sein. Wollen Interessierte wissen, wie viel das Paket kosten soll, müssen sie allerdings erstmal anfragen. Öffentlich ist der Preis nicht einsehbar.

Foto: Caviar

Eine verrückte Idee von vielen

Die Airpods und die PS5 sind nur zwei von vielen ausgefallenen Sondereditionen, die Caviar in der letzten Zeit präsentierte. Zuletzt fiel eine Steve-Jobs-Version des iPhone 12 Pro auf.

Im Apple-Logo soll nach Caviar-Angaben nämlich ein Stück des originalen Rollkragen-Pullovers von Steve Jobs implementiert sein, berichtete der STANDARD. Ob es sich dabei jedoch wirklich um ein Original handelte, kann nicht gesagt werden. (mick, 6.1.2021)