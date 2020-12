Die neuen QNED-TVs sollen ab 2021 verfügbar sein.

Foto: LG

LG, der Marktführer in Sachen OLED-TVs, kündigte am 28. Dezember an, in ihrem Premium-Segment künftig eine neue Mini-LED-Technologie einzusetzen. Durch die Kombination mit Quantum Dots, die durch knapp 30.000 Mini-LEDs angeleuchtet werden, soll laut LG eine klarere Farbdarstellung erreicht werden. Die Bezeichnung QNED steht für Quantum Nanocell Emitting Diode.

Der Vorteil von LCD-TVs ist, dass man aufgrund der zahlreichen Leuchtdioden bestimmte Bereiche unterschiedlich steuern kann. So kann man in dunklen Szenen sehr gezielt Zonen abdunkeln und so den Kontrast deutlich erhöhen. Durch die neue Technologie gibt es noch mehr solcher Zonen, nämlich 2.500, was einen noch größeren Kontrast und erhöhte Farbechtheit erlaubt. So soll ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 erreicht werden. Weitere technische Details ließ LG noch nicht verlautbaren.



Markteinführung 2021

Die QNED-TVs sollen im kommenden Jahr in zehn verschiedenen Varianten auf den Markt kommen und bis zu 8K Auflösungen unterstützen. Die maximale Größe wird bei 86 Zoll liegen. Laut eigenen Aussagen will LG die Fernseher unterhalb der OLEDs platzieren, da diese noch immer eine feinere Helligkeitsdimmung erlauben, aber deutlich über den bisherigen LCD-Fernsehern. Bezüglich Verfügbarkeit und Preis gibt sich der Hersteller noch bedeckt. Mehr Informationen erwartet man auf der diesjährigen Consumer Electronic Show (CES), die ab dem 11. Jänner virtuell stattfinden wird. (red, 30.12.2020)