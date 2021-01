Wetten, dass bei Ivar dem Knochenlosen (Alex Høgh Andersen) gleich alle Lichter ausgehen werden, und es die nächste Wikinger-Schlacht gibt? Die letzten Folgen von "Vikings" sind auf Amazon Prime Video abrufbar. Foto: Amazon Prime Video

7.30 ALLE DA?

Kasperl & Pezi: Hilfe, die Großfüße kommen Großalarm in der Märchenstadt. Auf dem Hauptplatz wurde ein riesengroßer Schuh entdeckt. Dr. Servatius glaubt, dass die Märchenstadt von Riesen angegriffen wird.

Bis 7.55, ORF 1

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Schwerpunkt der Sendung sind Erfolgsmeldungen zu Fällen, die 2020 als ungelöst diskutiert wurden. Bis 18.57, ORF 2

20.15 TIM BURTON

Die Insel der besonderen Kinder (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, USA 2016, Tim Burton) Jake (Asa Butterfield) macht sich nach dem Tod seines Großvaters auf den Weg zu einer Insel. Dort trifft er auf ein Waisenhaus für besondere Kinder und deren Hüterin Miss Peregrine (Eva Green) und ebenso auf deren Widersacher. Regisseur Tim Burton hat der Verfilmung des Romans von Ransom Piggs verlässlich seinen Stempel aufgedrückt. Bis 22.30, Sat1

21.10BIOGRAFIE

Liebe, Geld und Macht: Maximilian I. Durch seine Liebesheirat mit Maria von Burgund macht Prinz Maximilian von Habsburg das Haus Österreich zu einer europäischen Supermacht. Das Doku-Drama porträtiert den späteren Kaiser Maximilian und erzählt, wie der Herrscher so die Grundlagen für den Aufstieg der Habsburger zur Weltmacht legt.

Bis 22.05, Arte

22.20 TARANTINO-WESTERN

The Hateful Eight (USA 2015, Quentin Tarantino) Eine warme Stube inmitten eines Schneesturms als unwirtlicher Ort: Das Zusammentreffen übler Gesellen in einer Raststätte entwickelt sich in Quentin Tarantinos Schneewesternkammerspiel The Hateful Eight zu einem gewaltigen Blutbad.

Bis 1.05, Servus TV

23.30 HISTORIENDRAMA

Die Taschendiebin (Ah-ga-ssi, KOR 2016, Park Chan-wook) Eine Taschendiebin wird im Korea der 1930er-Jahre von einem Hochstapler als Hausmädchen auf die reiche Erbin Hideko angesetzt. Es kommt anders als geplant. Ein raffiniertes Verwirrspiel, von Park Chan-wook (Oldboy) so sinnlich wie virtuos in Szene gesetzt. Bis 1.45, 3sat

Streaming

Wetten, dass bei ihm gleich alle Lichter ausgehen? Ivar, der Knochenlose (Alex Høgh Andersen), plant seit langer Zeit eine Revolte. Viel Zeit hat er nicht mehr, Amazon Prime Video spielt die zehn allerletzten Folgen von "Vikings". Foto: Amazon Prime Video

WILDE NORDMÄNNER

Vikings Alles hat ein Ende, nur die tapferen Wikinger haben zwei: jetzt aber wirklich die allerletzten Folgen mit den wilden Kriegern. Bis zum Ende haben Übbe, Ivar, Hvitserk und die anderen wilden Nordmenschen noch etliche Schlachten zu schlagen. Netflix bereitet unterdessen Vikings: Walhalla vor. Amazon Prime Video

FREAKY

The Chilling Adventures of Sabrina Schluss mit Hexhex: Netflix stellt die Serie mit der aberwitzigen Teenager-Magierin ein. Schade, irgendwie. Immerhin, zum Abschluss gibt es ein Wiedersehen mit den Tanten aus der Originalserie, Zelda und Hilda. Netflix

BLACK LIVES MATTER

Sylvie’s Love (USA 2020, Eugene Ash) Tessa Thompson (Westworld) spielt Sylvie, eine selbstbewusste und leidenschaftliche junge Frau, die im New York der 1960er-Jahre eine Liebesgeschichte erfährt, wie wir sie in Bildern und Dialogen schon oft gesehen haben. Einziger Unterschied: Alle Beteiligten sind schwarz. Amazon Prime Video

VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG

Equinox Astrid wurde durch das mysteriöse Verschwinden einer Schulklasse im Jahr 1999 traumatisiert. Als sie zwanzig Jahre später erfährt, dass der einzige Überlebende auf mysteriöse Weise ums Leben kam, will sie herausfinden, was passiert ist. Netflix

(Astrid Ebenführer, Doris Priesching, 2.1.2021)