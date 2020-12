Dem Vernehmen nach installiert die Bundesregierung Michael Niavarani demnächst als Silvesterbeauftragten auf Lebenszeit.

Foto: Daniel Hinterramskogler

KABARETT

Wer sich zu Silvester Humor vom Profi besorgen will, muss nicht lange überlegen, sondern nur das Fernsehkastl aufdrehen: Michael Niavarani liefert auch heuer verlässlich frei Haus auf ORF 1. Auf ORF III läuft Michael Niavarani für Kulturbeflissene, die auf Youtube schon alle Kabarettgustostückln zurückreichend bis Helmut Qualtinger durchgelacht haben. Wer es ganz anders will, der kann auf Servus TV ausweichen. Dort gibt es Michael Niavarani zu sehen. Dem Vernehmen nach installiert die Bundesregierung Michael Niavarani demnächst als Silvesterbeauftragten auf Lebenszeit. (stew)



BALLABALLA

Der Grinch hat zwar Weihnachten nicht gestohlen, Karl Nehammer dafür Silvester. Keine Partys in der Alpenrepublik, polterte er. Ein gallisches Dorf gleich über der Grenze lässt sich den Jahreswechsel aber sicher nicht vermiesen. In Bratislava wird 2021 mit einem Feuerwerk begrüßt, das sich gewaschen hat. Zeigen uns die Nachbarn mit ihrem Livestream vom großen Ballaballa den Mittelfinger, oder wollen sie uns zwangsweise Spaßbefreite nur teilhaben lassen? Reinklicken kann, wer’s braucht, jedenfalls. (abs)

LITERATUR

Die neue Ausgabe der Wiener Literaturzeitschrift kolik (Heft Nr. 84) enthält nicht nur Beiträge so unterschiedlicher – und jederzeit spannender – Autorinnen wie Mercedes Spannagel oder Barbi Marković. Gustav Ernsts und Karin Fleischanderls wunderbar widersetzliches Kompendium kann u. a. auch mit aktuellen Kunststücken von Gerhard Rühm und Waltraud Seidlhofer aufwarten. In den 4 Gedichten der Welserin Seidlhofer finden sich unendlich fein untereinander verknüpfte Wahrnehmungsinhalte: "waeren strassen oasen / wuerden sich in ihnen / faeden verfangen / spinn weben". (poh, 31.12.2020)