Der Besuch der alten Dame, Camp on the Wind's Road, Stolz und Vorurteil, Dance or Die – dazu die Radiotipps und Frühstück bei mir mit Toni Innauer

Constance (Marina Hands) verliebt sich in den Wildhüter Parkin, von dieser Affäre darf niemand wissen – "Lady Chatterley, 22.05, 3sat. Foto: ZDF / Nathalie Eno

11.05 DÜRRENMATT

Der Besuch der alten Dame (D/A 2008, Nikolaus Leytner) Christiane Hörbiger überzeugt als "alte Dame", die sich für erlittenes Unrecht an einer Dorfgemeinschaft rächen will. Dürrenmatts Drama wurde für diese gelungene Verfilmung zwar in die Gegenwart verlegt, die Qualitäten der Vorlage blieben dennoch erhalten. Bis 12.30, ORF2

20.15 EXPERIMENT

Feinde: "Das Geständnis" und "Gegen die Zeit" Das zweiteilige TV-Event nach einem Konzept von Ferdinand von Schirach erzählt die Geschichte einer Kindesentführung aus zwei Perspektiven. In den Hauptrollen spielen Klaus Maria Brandauer als Anwalt und Bjarne Mädel als Kommissar. Ab 23.45 Uhr folgt ein Thema Spezial zu Feinde: Recht oder Gerechtigkeit. Bis 0.15, ORF 2

21.50 DOKUMENTATION

Camp on The Wind’s Road (RU 2018, Nataliya Kharlamova) Als Belekmaas Vater stirbt, reist sie in die sibirische Steppe. Sie soll dort für eine letzte Begegnung mit dem Geist des Verstorbenen seinen Platz bei den Schafhirten einnehmen. Regisseurin Nataliya Kharlamova hat die Frau auf diesem Weg begleitet. Im Gespräch mit Lukas Maurer erzählt sie vom hart geführten Generationenkonflikt und von ungeniert vor der Kamera ausgetragenen Familiendramen. Bis 23.10, Okto

20.15HEIRATSMARKT

Stolz und Vorurteil (Pride and Prejudice, USA/GB 2005, Joe Wright) Die Adaption von Jane Austens Gefühlsroman wurde in Grund und Boden gejubelt, allen voran Keira Knightley. Die FAZ verglich sie gar mit Audrey Hepburn. Bis 22.15, Arte

22.05LIEBESWIRREN

Lady Chatterley (F/GB/BL 2006, Pascale Ferran) Constance Chatterley ist die perfekte Ehefrau, die ihren kriegsversehrten Mann betreut. Doch dann verliebt sie sich in den Wildhüter Parkin. Mit sieben Cécars ausgezeichnete Verfilmung des Romans von D. H. Lawrence mit Marina Hands und Jean-Louis Coullo’ch. Bis 0.45, 3sat

Constance (Marina Hands) verliebt sich in den Wildhüter Parkin, von dieser Affäre darf niemand wissen – "Lady Chatterley, 22.05, 3sat.

Foto: ZDF / Nathalie Eno

23.10 DOKUMENTATION

Dance or Die Bewegender Film von Roozbeh Kaboly über den syrischen Tänzer Ahmad Joudeh, der dem Krieg entflieht und in Holland ein neues Leben findet. Ausgezeichnet mit einem Emmy bei "Arts Documentary". Bis 0.05, Arte