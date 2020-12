900 Männer warten in 20 Bussen in Westbosnien, weil sie in eine Kaserne gebracht werden sollen, um dort zu überwintern. Doch keine Stadt, kein Ort will sie aufnehmen

Von weitem glitzert es verheißungsvoll in der Landschaft. Doch wer sich der Lichterkette auf dem Feld nähert, blickt direkt ins Elend. Die Männer sitzen dichtgedrängt in den Reisebussen, Reihe für Reihe. Hinter den im schweren Regen angelaufenen Glasscheiben sind schwarze Haarschöpfe, darunter fragende Augen zu sehen. Die 900 jungen Männer sind bereits seit vielen Stunden in den zwanzig Bussen eingesperrt. Sie wissen nicht, wohin die Reise gehen wird, nicht, ob sie irgendwann in eine Herberge kommen oder wieder in die Kälte hinausgeschickt werden.

Leidtragende eines politischen Machtspiels: Weil Lokalpolitiker sich gegen die Zentralregierung stellen, sitzen die Migranten in Bussen fest. Stephan von der Deken

Aber auch die Polizisten, die die Busse bewachen, haben keine Ahnung, was passieren wird. Niemand hier in Bosnien-Herzegowina hat einen Plan für die Zukunft der 900 Männer, die im Niemandsland in der Nähe des aufgelassenen und abgebrannten Lagers Lipa in Westbosnien feststecken.

Keiner will sie

Die Regierung ist mit den Migranten in eine Krise geschlittert. Der Begriff "aussichtslos" wird hier zum Bild: Menschen sitzen Stunde um Stunde abfahrbereit im Bus, dürfen aber nicht losfahren. Denn bislang hat sich keine Stadt, kein Dorf bereiterklärt, die Afghanen und Pakistaner aufzunehmen, die im schweren bosnischen Winter im Freien nicht überleben können. "Wir wissen von nichts", sagen die Männer im Bus. "Wir brauchen Brot", fügen manche hinzu.

Menschen sitzen Stunde um Stunde abfahrbereit im Bus, dürfen aber nicht losfahren. Foto: Stephan von der Deken

Nach wochenlangen Verhandlungen war es am Dienstag zunächst zu einem politischen Durchbruch gekommen. Endlich fand man eine Kaserne in der Nähe der Stadt Konjic, wo man die Migranten hinbringen wollte. Und diese dachten, dass sie nun nicht im Schlamm und im Regen das neue Jahr beginnen müssten.

Die Evakuierung begann plangemäß, doch dann stellten sich die bosnisch-kroatischen Minister quer, weil das Dorf Gradina mit der Kaserne in einem Kanton liegt, in dem die bosnisch-kroatische HDZ regiert. Ein paar Bürger protestierten zudem, als sie Wind davon bekamen, dass die Migranten kommen sollten. Sicherheitsminister Selmo Cikotić konnte sich nicht gegen die Lokalfürsten durchsetzen. Und so bleiben die Migranten einem politischen Machtspiel ausgeliefert, das Tag für Tag an Absurdität und Ausweglosigkeit gewinnt.

Sichtlich erschöpft

Die Polizei bewacht die Busse auf dem Feldweg. Ab und zu werden die Männer hinausgelassen, etwa wenn sie in dem nahegelegenen Feld ihre Notdurft verrichten oder wenn Vertreter der Internationalen Organisation für Migration (IOM) jene versorgen, die krank sind, oder Essen verteilen. Viele Migranten haben die vergangenen Tage im Schnee und im Freien verbracht und sind sichtlich erschöpft. Unklar ist, ob sie auch an Covid-19 erkrankt sind.

Die Polizei bewacht die Busse auf dem Feldweg.

Der IOM-Leiter in Bosnien-Herzegowina Peter Van der Auweraert meint: "Jetzt wird alles noch schwieriger. Denn nun haben alle im Land gesehen, dass man nur dreißig, vierzig Demonstranten braucht, um zu verhindern, dass die Migranten untergebracht werden", sagt er zum STANDARD. "Jedes Dorf kann das nun nachahmen und die Umsiedlung der Migranten verhindern." Dabei gäbe es ausreichend Kasernen, um den Leuten Schutz zu bieten, moniert er. Doch der umkämpfte Zentralstaat in Bosnien-Herzegowina zeigt sich gerade in der Migrationskrise als zu schwach.

Die Umsiedlung der Migranten war notwendig geworden, weil vor Weihnachten das Lager Lipa geschlossen werden musste, um es winterfest zu machen. Doch die Behörden weigerten sich, die Halle Bira in der Stadt Bihać, die jahrelang als Migrationszentrum gedient hatte, wieder für die obdachlos gewordenen Migranten zu öffnen. Aus Verzweiflung darüber zündeten einige Migranten die Zelte in Lipa an.

Gefahr für die Gesundheit

Hilfsorganisationen warnen davor, dass die Migranten in der Kälte und im Schnee schwerkrank werden oder sogar sterben könnten. Doch viele Bürger von Bihać, die seit Jahren unter der Migrationskrise leiden, wollen nicht, dass die Migranten in die Stadt zurückkehren.

Aber es gibt auch andere, die ein großes Herz zeigen. Vor einem der Abbruchhäuser, einem gefährlichen Betonskelett am Rande der Stadt, in dem dutzende Pakistaner im Schutt, in der Nässe und im Dreck hausen, steckt eine Frau mit zwei kleinen Kindern den Migranten zwanzig bosnische Mark zu. Zehn Euro sind in Bosnien viel Geld. "Wir sind Muslime und ihr auch", sagt sie zu Nizra, einem 30-jährigen Mann, der vor wenigen Tagen aus dem Lager Lipa hierher gekommen ist.

In Abbruchhäusern in Bihać hausen dutzende Migranten im Dreck ohne Heizung und Wasser. Sie suchen Schutz vor Nässe und Kälte. Stephan von der Deken

"Ich weiß nicht, wo wir nun hingehen sollen. Es gibt kein Lager für uns, keine Unterkunft", sagt Nizra. Die Männer, die in den Abbruchhäusern leben, schöpfen sich Wasser aus dem Fluss Una. Hunderte andere lagern außerhalb der Stadt auf den Feldern. "In der Nacht wird es jetzt schrecklich kalt", erzählt etwa der 21-jährige Mohammed aus Peshawar. Um zu ihrem Lager zu gelangen, muss man durch Regenpfützen und Gestrüpp.

Mohammed und seine Freunde leiden unter juckenden Hautinfektionen. Weil die kroatische Grenzpolizei ihnen vor vier Tagen, als sie versuchten, über die Grenze zu kommen, die Schuhe wegnahm, stehen sie nun mit nackten Füßen in Plastikschlapfen im Schlamm. Sie bräuchten vor allem eine Powerbank, um ihr Handy aufzuladen, und Mehl, um sich in dem verrußten Topf Brot zu machen, erzählen sie.

Mindestens tausend Migranten campen im Kanton Una-Sana im Freien oder in Abbruchhäusern. "Hier können wir nicht überwintern", räumt der 26-jährige Ali ein, der schon seit 2016 versucht, von hier aus in die EU zu gelangen. Ali spricht mittlerweile ausgezeichnet Bosnisch. "Wir warten auf den Frühling", antwortet er, wenn man ihn fragt, wie es nun weitergehen könnte. (Adelheid Wölfl aus Bihać, 30.12.2020)