Rachel Brosnahan beweist, dass sie sich nicht nur flamboyante Figuren wie "The Marvelous Mrs. Maisel" versteht, sondern auch auf eine introvertierte Hausfrau

"I‘m Your Woman" mit Rachel Brosnahan lässt gängige Ganovenfilmklischees aus und erzählt eine Emanzipationsgeschichte konsequent aus der Perspektive einer Flüchtenden. Foto: Amazon Prime Video

Es beginnt mit einem ungewöhnlichen Geschenk: Als die kinderlose Hausfrau Jean von ihrem Mann Eddie ein fremdes Baby mit der Erklärung, es sei jetzt das ihre, in die Hände gedrückt bekommt, ist sie einigermaßen sprachlos. Sie wird auch dann wenige Worte verlieren, wenn sie mit dem unerwarteten Nachwuchs wegen der kriminellen Machenschaften ihres Mannes untertauchen und auf die Flucht gehen muss.

In Julia Harts Neo-Noir I’m Your Woman, zu sehen auf Amazon Prime, beweist Hauptdarstellerin Rachel Brosnahan, dass sie sich nicht nur auf flamboyante Figuren wie ihre Paraderolle als The Marvelous Mrs. Maisel versteht, sondern auch auf die einer blässlichen, introvertierten Hausfrau.

Trailer zu "I'm Your Woman". Amazon Prime Video

I’m Your Woman lässt gängige Ganovenfilmklischees außen vor und erzählt eine Emanzipationsgeschichte konsequent aus der Perspektive einer Flüchtenden, die allmählich Verbündete findet. Ohne große Blutbäder oder krude Effekte wird schleichend, aber umso nachhaltiger Spannung aufgebaut. Kostüme und Setdesign verströmen das Zeitkolorit der 1970er-Jahre, ohne die Erzählung mit gelacktem Retro-Chic zu erdrücken. Das Finale mündet in eine schöne Coverversion eines der schönsten Songs überhaupt – die perfekte Landung eines stillen, aber feinen Thrillers. (Karl Gedlicka, 4.1.2021)