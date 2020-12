Nach dem Doppelsieg durch Mayer und Kriechmayr in Bormio kann Kritik an der österreichischen Skifahrt nicht mehr an der Sieglosigkeit festgemacht werden

Matthias Mayer hat mit dem Triumph auf der Stelvio nach Kitzbühel einen weiteren Abfahrtsklassiker gewonnen. Foto: AFP/ ROBERTO TRABUCCHI

Ende gut, alles gut? Mitnichten. Freilich hat Matthias Mayer mit seinem Triumph in Bormio im 23. Rennen den schlimmsten Fall verhindert, nämlich dass der ÖSV den Jahreswechsel in der WM-Saison ohne Sieg bei Damen und Herren feiern muss. Doch der Erfolg des Doppelolympiasiegers kaschiert so manches im potentesten Verband der Szene, der im bisherigen Winter den hohen Erwartungen deutlich hinterherhinkt.

Die Österreicher hatten auf der Stelvio das Glück auf ihrer Seite. Der 30-jährige Kärntner sorgte im Hundertstelkrimi für seinen zehnten Erfolg im Weltcup. Vincent Kriechmayr komplettierte mit 0,04 Sekunden Rückstand einen Doppelerfolg für den ÖSV, den weder der Schweizer Urs Kryhenbühl (+0,06) noch der wiedererstarkte Italiener Dominik Paris (0,13) oder der Schweizer Mauro Caviezel (0,16) noch verhindern konnten.

Druckabbau

Letztlich zählen nur Siege. Im einschlägigen Ranking liegen einige Nationen vor Österreich. Die Schweiz und Norwegen haben bislang schon deren vier erzielt, Italien und die Slowakei je drei, Frankreich und die USA zwei. Am Mittwoch hat auch Österreich auf den letzten Drücker angeschrieben und ist mit Tschechien, Slowenien und Kroatien gleichgezogen. Damit haben sich nicht nur die Athleten selbst einer großen Last entledigt. Kriechmayr brachte es auf den Punkt: "Jetzt haben wir wenigstens in der Öffentlichkeit nicht mehr so viel Druck, und es wird nicht mehr so blöd geredet."

Natürlich gab es auch sonst einige Lichtblicke. Etwa die zweiten Plätze von Kriechmayr im Super-G auf der Stelvio, von Katharina Liensberger im Slalom am Semmering, von Manuel Feller im Slalom von Alta Badia oder auch von Otmar Striedinger in der Abfahrt von Val d’Isère. Und auch dritte Plätze von Christian Walder im Super-G von Val d’Isère, von Marco Schwarz im Slalom von Alta Badia und von Liensberger in den Slaloms in Levi. Auch Stephanie Brunner ist in ihrer Comebacksaison nach drei Kreuzbandrissen wieder in der Weltspitze angekommen.

Doch die Konkurrenz aus Norwegen und der Schweiz verfügt über größere mannschaftliche Geschlossenheit, etliche Siegläufer und – anders als Österreich – vehement nachdrängenden Nachwuchs. Norwegen hat etwa neben den Routiniers Aleksander Aamodt Kilde (Doublegewinner in Gröden) und Henrik Kristoffersen (Slalom in Madonna) auch den 20-jährigen Lucas Braathen, den Sieger in Sölden. Oder den gleichaltrigen Atle Lie McGrath, der Zweiter im Riesentorlauf in Alta Badia war.

Die Schweizer stellen zweifelsohne die schlagkräftigste Mannschaft. Hinter Beat Feuz, Mauro Caviezel (Super-G-Sieger in Val d’Isère), Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener drängen etwa Marco Odermatt (Riesenslalom in Santa Caterina), Ramon Zenhäusern (Slalom in Alta Badia), Corinne Suter (Abfahrt in Val d’Isère) oder Michelle Gisin (Semmering) nach. Die Eidgenossen haben sich im Nationencup auch heuer bereits wieder einen respektablen Vorsprung erarbeitet. Sie liegen mit 3309 Punkten 584 Zähler vor Österreich, das die Trophäe in der vergangenen Saison erstmals seit 1989 abgeben musste.

Versäumnisse

In Sachen Nachwuchs hat ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel bereits Versäumnisse, insbesondere bei der Heranführung an die Spitze eingestanden. Mit veränderten Kriterien für die Aufnahme in die Kader und erhöhten Anstrengungen will man aufholen. Ein Wunderwuzzi à la Marcel Hirscher lässt sich aber nicht aus dem Hut zaubern. Die guten Ergebnisse mit vier Podestplätzen zum Jahresausklang geben freilich Hoffnung, die bei den Slaloms für Damen und Herren in Zagreb Anfang Jänner weiter genährt werden könnte. (Thomas Hirner, 31.12.2020)

Weltcup-Wertungen

Damen

Gesamtwertung (nach 10 Rennen):

1. Petra Vlhova (SVK) 515

2. Michelle Gisin (SUI) 427

3. Mikaela Shiffrin (USA) 335

4. Marta Bassino (ITA) 323

4. Federica Brignone (ITA) 323

6. Sofia Goggia (ITA) 302

7. Katharina Liensberger (AUT) 300

8. Corinne Suter (SUI) 271

9. Lara Gut-Behrami (SUI) 258

10. Sara Hector (SWE) 194

10. Katharina Truppe (AUT) 194

Mannschaft Damen (10):

1. Schweiz 1342

2. Österreich 1280

3. Italien 1231

4. USA 727

5. Norwegen 524

6. Slowakei 515

7. Slowenien 261

8. Tschechien 244

9. Kanada 223

10. Schweden 210

10. Frankreich 210

Herren

Gesamtwertung (nach 13 Rennen):

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 465

2. Alexis Pinturault (FRA) 462

3. Marco Odermatt (SUI) 391

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 312

5. Mauro Caviezel (SUI) 307

6. Ryan Cochran-Siegle (USA) 273

7. Matthias Mayer (AUT) 264

8. Filip Zubcic (CRO) 250

9. Vincent Kriechmayr (AUT) 248

10. Loic Meillard (SUI) 209

Mannschaft Herren (13):

1. Schweiz 1967

2. Norwegen 1704

3. Österreich 1445

4. Frankreich 1266

5. USA 695

6. Deutschland 692

7. Italien 576

8. Slowenien 354

9. Kroatien 250

10. Kanada 164

Nationencup (23):

1. Schweiz 3309

2. Österreich 2725

3. Norwegen 2228

4. Italien 1807

5. Frankreich 1476

6. USA 1422

7. Deutschland 839

8. Slowenien 615

9. Slowakei 597

10. Kanada 387