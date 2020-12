Gary Anderson verabschiedet Devon Petersen Foto: imago images/Pro Sports Images

London – Der schottische Ex-Weltmeister Gary Anderson hat souverän das Viertelfinale bei der Darts-WM in London erreicht. Am Mittwochnachmittag bezwang der 50-Jährige den Südafrikaner Devon Petersen klar mit 4:0. In der Runde zuvor hatte der Weltmeister von 2015 und 2016 beim knappen 4:3-Erfolg über Österreichs Aushängeschild Mensur Suljovic noch deutlich mehr Mühe gehabt. Nächste Hürde am Neujahrstag ist der als "Auberginen-König" bekannte Niederländer Dirk van Duijvenbode.

Der 28-Jährige behielt gegen den ehemaligen BDO-Weltmeister Glen Durrant aus England mit 4:3 die Oberhand. Ebenfalls ins Viertelfinale zogen der walisische Mitfavorit Gerwyn Price, der Nordire Daryl Gurney und der Engländer Stephen Bunting ein. (APA; 30.12.2020)