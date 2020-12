Xaver Schlager drohen Konsequenzen. Foto: imago images/regios24/Darius Simka

Wolfsburg – Der VfL Wolfsburg hat im Zusammenhang mit Corona-Regeln ein falsches Verhalten von vier seiner Profis eingeräumt, darunter auch Xaver Schlager. Es habe ein "Fehlverhalten der Spieler" gegeben, teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. "Die Club-Verantwortlichen betonen ausdrücklich, dass daraufhin das ohnehin schon umfangreiche Hygienekonzept beim VfL noch einmal nachgeschärft sowie Spieler, Trainer- und Betreuerstab mit Nachdruck nochmal sensibilisiert wurden."

Die "Bild" hatte zuvor Details über einen Corona-Verstoß der Profis Xaver Schlager, Maximilian Arnold, Tim Siersleben und Maximilian Philipp am 18. Dezember berichtet und sich dabei auf einen Hinweisgeber berufen. So wie von der Zeitung konkret beschrieben, habe es sich "nicht dargestellt", teilte der Verein weiter mit, gleichwohl habe es "aber ein Fehlverhalten der Spieler gegeben".

"Wenn es dem anonymen Hinweisgeber wirklich wichtig ist, dass Corona-Prozesse beim VfL optimiert werden, dann hätte ich mir gewünscht, dass er sich damit direkt an die Geschäftsführung richtet und nicht den Weg über die Öffentlichkeit wählt", wird Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke von der "Bild" zitiert. Beim VfL waren zuletzt mehrere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Quartett beim gemeinsamen Fußballschauen?

Schlager hat beim 1:0-Ligaerfolg gegen den VfB Stuttgart und dem 4:0-Sieg gegen Sandhausen im DFB-Pokal-Sechzehntelfinale nicht mitwirken dürfen. Dass er als Kontaktperson eines positiv getesteten Mitspielers in Quarantäne war, war bekannt. Die "Bild"-Zeitung allerdings berichtete, dass Schlager selbst Schuld an der Sache gehabt haben soll. So soll er Arnold, Siersleben und Philipp am 18. Dezember in seine Wohnung eingeladen haben.

Dort soll das Quartett gemeinsam das Spiel Union Berlin gegen Borussia Dortmund geschaut haben. Einen Tag später folgte der positive Test von Arnold, weshalb auch die anderen Akteure in Quarantäne mussten. Der ÖFB-Teamspieler verstieß gegen das Hygiene-Konzept der Bundesliga, das Besuche untersagt. Außerdem brach er die Corona-Verordnung von Niedersachsen: Er hätte maximal einen zweiten Haushalt empfangen dürfen. Ob es Konsequenzen für sein Fehlverhalten gibt und wie die aussehen könnten, ist noch nicht bekannt. Der Tabellenvierte trifft am Sonntag (15.30 Uhr) auswärts auf Dortmund.

Fix nicht dabei ist da ÖFB-Teamtormann Pavao Pervan, der am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Überhaupt nicht mehr beim Club ist Michael Berktold. Der 40-jährige Athletiktrainer und Landsmann von Cheftrainer Oliver Glasner löste seinen Vertrag beim VfL aus privaten Gründen auf eigenen Wunsch hin auf. (APA, dpa, 31.12.2020)