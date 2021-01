Neuverfilmung des Drogendramas startet am 19. Februar

Foto: Amazon Prime Video

Berlin/Seattle – Erste Szenen aus der Amazon-Neuverfilmung des Drogendramas "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" sind jetzt in einem Trailer zu sehen.

Amazon Prime Video Deutschland

Hauptdarstellerin Jana McKinnon albert als Christiane F. mit einer Teenager-Clique in einem West-Berliner U-Bahn-Waggon herum und macht in der Szene-Disco "Sound" Party. Aber auch das Spritzen von Heroin und das Drogendelirium sind in den gut 40 Sekunden mit Ausschnitten zu sehen.

Die Alptraumszenen erinnern an den Look des Danny-Boyle-Films "Trainspotting – Neue Helden" von 1996. Ab 19. Februar zeigt Amazon Prime Video "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" als Serie. Federführende Autorin ist Annette Hess ("Weissensee"). Regie führt Philipp Kadelbach ("Parfum"). (APA, dpa, 1.1.2021)