John Lüftner (Superfilm), hier beim "Filmwirtschaftsgipfel" im Mai 2020 im Kanzleramt. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER Illustration: Armin Karner

Die Prognose von John Lüftner (Superfilm) für 2021

Was erwarten Sie 2021 für Österreichs Medienbranche? Was sind Ihre Hoffnungen und Wünsche, was Ihre Befürchtungen? http://derStandard.at/Etat hat Medienmanagerinnen und -manager, Journalistinnen und Journalisten sowie Expertinnen und Experten aus Österreichs Medien- und Kommunikationsbranche und -wissenschaft mit einem Online-Fragebogen um ihre Beiträge gebeten. Sie konnten wählen, ob sie namentlich antworten, wenn wir sie zitieren dürfen, oder anonym. Die namentlich beantworteten Fragebögen veröffentlichen wir in diesen Tagen.

"Ich habe Angst, mich zu fürchten"

Hier die Prognosen von John Lüftner, dem zusammen mit David Schalko die Wiener Produktionsfirma Superfilm gehört.

Was kommt 2021 auf die Medienbranche zu? Bitte verraten Sie uns Ihre Erwartungen über Entwicklungen, Herausforderungen etc.!

"Hier generell ausschliesslich für die Film- und Fernsehbranche gesprochen, dürfen wir in der durch die Pandemie noch erheblich beschleunigten Digitalisierung nicht endgültig den Anschluss verlieren. Die Möglichkeiten sind nun tatsächlich grenzenlos, die österreichischen Werkzeuge um mitzuspielen noch nicht."

Was sollte 2021 (aus Ihrer Sicht auf die Medienbranche) geschehen? Bitte verraten Sie uns Ihre Hoffnungen (und warum Sie darauf hoffen)!

"Die österreichischen Bundesförderungen für Kino und Fernsehen müssten dem Rechnung tragen und die digitalen Marktteilnehmer / Streamer in ihren Richtlinien berücksichtigen. Ausserdem braucht Österreich dringend als vierte Finanzierungssäule ein Steueranreizmodell für audiovisuellen Content. Wir hinken diesbezüglich im europäischen Umfeld absolut nach. Hier kann auch ein Schwerpunkt für digitalen Content geschaffen werden. Und nicht zuletzt auch höhere Anreize für nachhaltiges Produzieren (Umweltzeichen Green Producing)."

Was sollte 2021 (aus Ihrer Sicht auf die Medienbranche) nicht passieren? Bitte verraten Sie uns Ihre Befürchtungen (und warum Sie das befürchten)?

"Ich habe Angst mich zu fürchten."

Wie werden sich Covid-19, die Pandemie und die Maßnahmen dagegen auf die Medienbranche auswirken – 2021 und, wenn Sie das erwarten, auch in den Jahren danach?

"Ich denke, für die Film- und Fernsehproduktionswirtschaft wird dieser Spuk absehbar enden. Nach diesem Horrorjahr wird auch 2021 nicht das Beste werden, aber wir sind in der Lage, auch mit der Pandemie zu produzieren, und die Nachfrage nach Filmen, Fernsehen und digitalem Content nimmt sicher nicht ab."

(Harald Fidler, Daniela Yeoh, 3.1.2021)