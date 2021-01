Konflikt um Beteiligung an den App-Store-Einnahmen zwischen den beiden chinesischen Firmen eskaliert – Huawei klar dominierender Smartphone-Hersteller in China

Arena of Valor: Nicht mehr in der chinesischen Version der Huawei App Gallery zu finden. Grafik: Tencent Games

Zwei der wichtigsten Techfirmen Chinas begeben sich in den offenen Konflikt: Huawei hat sämtliche Spiele von Tencent aus seinem eigenen App Store geworfen. Davon betroffen ist unter anderem die chinesische Version von "Arena of Valor".

App Stores

Für Tencent ist das ein harter Schlag: Immerhin ist Huawei der klar dominierende Smartphone-Hersteller in China mit einem Marktanteil mehr als 40 Prozent. Vor allem aber ist Google in China nicht aktiv, was auch bedeutet, dass es dort keinen Play Store gibt. Die Huawei App Gallery ist damit also der der primäre Bezugspunkt für Apps.

Hinter dem Rauswurf steht ein Konflikt, der einem auch aus westlichen Märkten bekannt vorkommt: Es geht nämlich um die finanzielle Beteiligung des App Store-Betreibers. Allerdings schneidet Huawei hier sogar noch mehr mit, als es Apple und Google mit irgendwo zwischen 15 und 30 Prozent tun. Das Unternehmen verlangt nämlich gleich die Hälfte sämtlicher Einnahmen. Das ist Tencent aber offenbar nicht mehr bereit zu zahlen.

Ausblick

Insofern bleibt abzuwarten, wie die Auseinandersetzung weitergeht, immerhin geht es für beide Firmen um viel Geld. In einer Stellungnahme gegenüber Bloomberg versichert ein Sprecher von Tencent lediglich, dass man hoffe die Services bald wieder via Huawei anbieten zu können. (apo, 1.1.2021)