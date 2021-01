Das Lunar Gateway soll Astronauten als "Basislager" für Mond- und Marsexpeditionen dienen. Illustr.: Nasa

Houston – Die Raumstation Lunar Gateway soll den Menschen zurück auf den Mond bringen. Das modulartig aufgebaute Gateway in der Mondumlaufbahn, ein Gemeinschaftsprojekt der großen Raumfahrtagenturen unter der Leitung der Nasa, soll ab 2022 Schritt für Schritt im Mondorbit aufgebaut werden. Mit der Mission Artemis werden ab 2024 erstmals Astronauten in die Mondumlaufbahn zurückkehren.

Der Esa-Astronaut Matthias Maurer sieht die Raumstation im Mondorbit auch als wichtiges "Basislager" auf dem Weg zum Mars. "Von dieser Station werden wir in Zukunft wieder auf dem Mond landen und ihn nachhaltig erkunden", sagte der nächste Deutsche im All am Rande des Trainings in Houston.

Plattform für Technologietests

Gleichzeitig sei die Station eine Plattform, auf der Technologien getestet werden könnten. "Es geht um Technologien, die für das Raumschiff, das Astronauten künftig Richtung Mars bringen soll, unbedingt erforderlich sind."

Die europäische Raumfahrtbehörde Esa hatte vor kurzem mit ihrem US-Partner Nasa einen Vertrag über die Lieferung von Modulen für den Aufbau der Station abgeschlossen. Der sogenannte Gateway soll im nächsten Jahrzehnt gebaut werden. Im Gespräch ist, dass sich auch Russland, Japan und Kanada beteiligen. Bis 2028 seien drei Plätze für Europäer für einen Flug zu dieser – geplanten – Station gesichert, sagte der 50 Jahre alte Maurer. (red, APA, 1.1.2021)