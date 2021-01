Garmisch-Partenkirchen – Die österreichischen Skispringer haben auch im zweiten Bewerb der Vierschanzentournee keinen Podestplatz geschafft. Philipp Aschenwald landete im Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen als bester ÖSV-Mann an der sechsten Stelle. Seine Teamkollegen um den in Garmisch als 28. erneut abgestürzten Stefan Kraft kamen nicht ins Spitzenfeld. Den Sieg sicherte sich der polnische Tournee-Titelverteidiger Dawid Kubacki mit Schanzenrekord von 144 Metern im zweiten Durchgang.

Philipp Aschenwald war bester ÖSV-Adler, hat aber kaum Chancen auf einen Podestplatz in der Endabrechnung der Tournee. Foto: AP/Schrader

In der Tournee-Gesamtwertung führt nun der zum Jahresauftakt zweitplatzierte Weltcup-Dominator Halvor Egner Granerud aus Norwegen vier Punkte vor Oberstdorf-Sieger Karl Geiger. Der Deutsche wurde am Neujahrstag Fünfter. Gesamtdritter ist Kamil Stoch vor seinem Landsmann Kubacki. Aschenwald liegt hinter dem Deutschen Markus Eisenbichler auch in der Tournee-Wertung an sechster Stelle, sein Rückstand auf einen Podestplatz ist allerdings schon beträchtlich. (APA, 1.1.2021)

Ergebnisse zweiter Bewerb der Vierschanzen-Tournee in Garmisch-Partenkirchen:

1. Dawid Kubacki (POL) 282,1 (139,0/144,0)

2. Halvor Egner Granerud (NOR) 274,9 (137,0/136,0)

3. Piotr Zyla (POL) 260,4 (129,5/137,0)

4. Kamil Stoch (POL) 260,0 (135,0/132,0)

5. Karl Geiger (GER) 259,9 (131,0/138,0

6. Philipp Aschenwald (AUT) 257,7 (130,0/136,5)

7. Ryoyu Kobayashi (JPN) 257,2 (133,5/132,0)

. Markus Eisenbichler (GER) 257,2 (137,5/134,0)

9. Johann Andre Forfang (NOR) 256,2 (128,5/139,0) 10

. Andrzej Stekala (POL) 253,7 (133,5/133,0)

11. Martin Hamann (GER) 251,7 (128,5/135,5)

12. Anze Lanisek (SLO) 250,7 (138,5/135,0)

13. Peter Prevc (SLO) 249,1 (129,5/139,0)

14. Daniel Huber (AUT) 246,6 (132,0/133,0)

15. Daniel-Andre Tande (NOR) 244,4 (126,0/133,5)

16. Pius Paschke (GER) 238,9 (127,5/127,0)

17. Junshiro Kobayashi (JPN) 237,9 (128,5/131,0)

18. Robert Johansson (NOR) 237,5 (124,5/127,5)

19. Gregor Deschwanden (SUI) 236,7 (128,0/129,5)

20. Michail Nasarow (RUS) 236,3 (128,0/129,5)

21. Jan Hörl (AUT) 235,3 (126,5/130,0)

22. Klemens Muranka (POL) 232,0 (130,5/126,0)

23. Thomas Lackner (AUT) 231,5 (126,5/130,0)

. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 231,5 (125,5/126,0)

25. Antti Aalto (FIN) 227,0 (127,5/123,0)

26. Keiichi Sato (JPN) 226,7 (127,5/123,0)

27. Richard Freitag (GER) 226,4 (129,0/126,0)

28. Stefan Kraft (AUT) 226,1 (132,5/124,0)

29. Cene Prevc (SLO) 223,3 (122,0/123,5)

30. Yukiya Sato (JPN) 211,9 (121,5/122,0)

U.a. nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: 33. Markus Schiffner – 34. Michael Hayböck (beide AUT)

Tournee-Gesamtwertung nach 2 von 4 Bewerben:

1. Granerud 555,0

2. Geiger 551,0

3. Stoch 548,3

4. Kubacki 546,4

5. Eisenbichler 531,5

6. Aschenwald 530,7

7. Stekala 527,0

8. R. Kobayashi 522,4.

Weiter: 11. Huber 512,0 – 13. Hörl 502,0 – 14. Kraft 499,7 – 18. Lackner 483,0 –

Gesamt-Weltcup:



1. Halvor Egner Granerud (NOR) 730

2. Markus Eisenbichler (GER) 544

3. Dawid Kubacki (POL) 321

4. Kamil Stoch (POL) 308

5. Piotr Zyla (POL) 308

6. Karl Geiger (GER) 286

7. Anze Lanisek (SLO) 270

8. Robert Johansson (NOR) 257

Nationencup (9):

1. Norwegen 1734

2. Deutschland 1671

3. Polen 1593

4. Österreich 1049

5. Slowenien 876

6. Japan 772

7. Russland 211

8. Schweiz 174