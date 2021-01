Nach Kyle Walker und Gabriel Jesus drei weitere wichtige Spieler out

London – Manchester City muss im Premier-League-Topspiel bei Chelsea am Sonntag auf fünf Spieler verzichten, die sich nach einer Infektion mit dem Coronavirus isolieren müssen. Das teilte City-Trainer Pep Guardiola am Freitag mit. Nachdem über Weihnachten schon Kyle Walker und Gabriel Jesus positiv auf das Virus getestet worden waren, werden den Citizens laut Guardiola in London "drei weitere wichtige Spieler" fehlen.

Stürmische Zeiten für Pep und ManCity. Foto: Reuters/Thompsion

Um welche Profis es sich handelt, wollte der Starcoach zunächst nicht sagen. "Die Premier League hat uns gesagt, dass wir das nicht machen sollen", erklärte er. "Wir müssen vielleicht die Privatsphäre der Spieler respektieren."

Nach Bekanntwerden der Infektion von Walker, Jesus und zwei Mitgliedern des Betreuerstabs von ManCity war am Montag die Premier-League-Partie zwischen Everton und City abgesagt worden. Die Premier League begründete die Absage als Vorsichtsmaßnahme. Das Spiel bei Chelsea soll wie geplant stattfinden. (APA, 1.1.2021)